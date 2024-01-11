北富銀發財金、發財水 全台分行免費送

過新年、添好運，民眾最喜歡的發財金、發財水，銀行也大方免費送。台北富邦銀行宣布，今年特別準備數萬份發財水和發財金全台免費發送，祝福大家在新的一年天天「龍有錢」、事事「龍順利」！其中，發財水自2月15日開工日起正式發送，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止。

除了發財水，北富銀今年還準備了3萬份發財金，以招財開運的紅色搭配「龍年圖騰」和「富邦財神」圖樣，經竹山紫南宮香火過爐，可以放在錢包皮夾裡隨身攜帶，或是跟存摺放在一起，持續吸引財氣滾滾來。自2月1日起，北富銀財富管理客戶至全台分行洽辦業務即可獲贈一份，送完為止，想要財源廣進，絕不能錯過北富銀的龍年發財金。

北富銀發財水長期以來深獲好評，2024適逢龍年，北富銀發財水在設計上以金色底加上金色瓶蓋，搭配龍年圖騰設計，象徵金龍進家富滿堂的美好寓意，瓶身印上「新春福龍送吉祥、好事連連加倍多」吉祥話，祝福客戶獲得加倍好運。

今年為了讓更多民眾分享好運氣，北富銀特別把發財水數量將增加三成，從去年的66,666瓶增加為88,888瓶，近期就會入庫匯聚財氣，2月15日開工日起正式發送，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止，民眾可得把握機會把豐盛財運帶回家。

過年時少不了要換新鈔發紅包，北富銀全台179間分行將於2月1日起，連續五個工作日提供新鈔兌領服務，協助民眾備妥過年所需現金。北富銀建議，因年前換鈔人潮眾多，分行新鈔庫存量會依當天臨櫃兌換情況隨時變化，前往兌領前可先致電分行詢問以免向隅。同時，北富銀也推薦民眾善用北富銀LINE預約取號服務，只要加入北富銀LINE官方帳號好友，在對話框輸入「預約取號」，就可選擇要去的分行及業務類別，輕鬆完成線上取號，透過服務頁面可看見目前排隊人數及叫號狀況，不必守在現場等待，能節省不少時間。