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轉增貸幾乎0成本 將來銀行房貸即日起揮軍台中

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
將來銀行NEXT BANK線上房貸開辦台中，利率最低2.06％地板價。圖/將來銀行提供
將來銀行NEXT BANK線上房貸開辦台中，利率最低2.06％地板價。圖/將來銀行提供

純網銀將來銀行NEXT BANK推出的「全線上申辦」房貸已進軍台中，無論是購置新房或是現有房貸者轉貸皆可享受便利的線上申辦服務，最低2.06%起地板價及最長分30年還款。

將來銀行NEXT BANK就線上房貸開辦首年的數據進行分析，九成客戶選擇轉（增）貸，平均金額約1,020萬元，轉貸後利率約省0.1～0.5個百分點，換算下來每年節省利息支出達1~5萬元。

房貸轉貸客戶算過，轉貸後不只減少每月還款金額，獨家的「 100％補貼設定費」讓轉換幾乎0成本，以轉貸1,500萬房貸為例，就可節省1.8萬元的設定費用。

將來銀行NEXT BANK因應疫情後的線上金融服務趨勢，去年推出全台首創的「零接觸」房貸服務，線上申辦僅需10~20分鐘，大幅節省客戶跑分行的時間的舟車勞頓。去年4月起試辦雙北、桃園地區即廣受客戶喜愛，7月納入新竹地區後，受到科技業用戶的熱情迴響。

現延伸至台中市，將來銀行預計今年將再陸續開辦台南、高雄地區，達成「六都大滿貫」目標。

此外，隨政府規劃推動「智慧不動產登記計畫」，網路申辦金融機構抵押權設定及塗銷登記可望於今年開放，將來銀行表示，待政府公告上線後，現行「全線上申辦」房貸業務可望進化為「全線上房貸」，持續給客戶「貸來優悅感」。

房貸 將來銀行 疫情

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