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永豐銀逾3萬瓶發財水限量發送 ATM祈福點燈好運龍來

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
喜迎2024龍年，永豐銀行搶先推出龍年發財水助客戶旺財運。照片提供／永豐銀
喜迎2024龍年，永豐銀行搶先推出龍年發財水助客戶旺財運。照片提供／永豐銀

喜迎2024龍年，永豐銀行搶先推出「龍年四寶」助客戶旺財運，永豐銀行表示，春節前三日（2月5至7日）的營業時間內，將在全台125家分行贈送每日限量發財水，預計送出逾30,000瓶，並贈「龍轉錢坤」迎福春聯及聚寶提袋，營業大廳也提供二款發財糖，幫民眾添好運。透過永豐銀行 ATM 可與松山奉天宮、松山慈祐宮等多間宮廟合作點燈安太歲服務，祈福開啟龍年新氣象。

龍年招好運旺財庫，永豐發財水喜氣登場。今（2024）年為甲辰龍年，永豐銀行表示，特別設計龍年四寶，發財水、發財糖、迎福春聯以及聚寶提袋，為客戶迎新春招財運；以彩帶畫作龍身為靈感，「彩帶」即「財帶」，象徵神采奕然的飛龍身鑲金幣，圓轉流暢的帶財翻轉向上、龍轉錢坤，圓滿豐收，迎向幸福豐饒的新年。

全台 ATM 點燈安太歲，祈福便利保安康。永豐銀行特與松山奉天宮、松山慈祐宮、松山慈惠堂及木柵指南宮等宮廟合作，即日起，民眾可透過全台近500台永豐銀行 ATM 使用點燈安太歲服務。永豐銀行表示，插入金融卡後，點選「點燈／安太歲」，輸入手機號碼後，再選擇宮廟及點燈項目，如松山慈祐宮可選財利燈、姻緣燈、平安燈等多項目。核對數量並成功扣款後，ATM 將印出回函表，填妥寄回宮廟則完成服務，提升民眾祈福的便利性。

永豐銀行 ATM

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