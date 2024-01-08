永豐銀逾3萬瓶發財水限量發送 ATM祈福點燈好運龍來
喜迎2024龍年，永豐銀行搶先推出「龍年四寶」助客戶旺財運，永豐銀行表示，春節前三日（2月5至7日）的營業時間內，將在全台125家分行贈送每日限量發財水，預計送出逾30,000瓶，並贈「龍轉錢坤」迎福春聯及聚寶提袋，營業大廳也提供二款發財糖，幫民眾添好運。透過永豐銀行 ATM 可與松山奉天宮、松山慈祐宮等多間宮廟合作點燈安太歲服務，祈福開啟龍年新氣象。
龍年招好運旺財庫，永豐發財水喜氣登場。今（2024）年為甲辰龍年，永豐銀行表示，特別設計龍年四寶，發財水、發財糖、迎福春聯以及聚寶提袋，為客戶迎新春招財運；以彩帶畫作龍身為靈感，「彩帶」即「財帶」，象徵神采奕然的飛龍身鑲金幣，圓轉流暢的帶財翻轉向上、龍轉錢坤，圓滿豐收，迎向幸福豐饒的新年。
全台 ATM 點燈安太歲，祈福便利保安康。永豐銀行特與松山奉天宮、松山慈祐宮、松山慈惠堂及木柵指南宮等宮廟合作，即日起，民眾可透過全台近500台永豐銀行 ATM 使用點燈安太歲服務。永豐銀行表示，插入金融卡後，點選「點燈／安太歲」，輸入手機號碼後，再選擇宮廟及點燈項目，如松山慈祐宮可選財利燈、姻緣燈、平安燈等多項目。核對數量並成功扣款後，ATM 將印出回函表，填妥寄回宮廟則完成服務，提升民眾祈福的便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言