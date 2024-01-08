首屆永續金融評鑑 元大銀領航排名前20%

為提升金融業因應氣候變遷的能力，金管會於去(2023)年首度針對國內銀行、證券商及保險公司等金融機構進行永續金融評鑑作業。元大金控身為永續金融先行者聯盟之一，旗下子公司元大銀行亦不遺餘力發展綠色金融商品及服務，本次評鑑於34家銀行同業中排名前20%，位居前段班，推動永續金融作為再獲肯定。

極端氣候為人類生活帶來日趨嚴峻的衝擊，氣候議題成為永續發展必須克服的關鍵挑戰。元大銀行自2018年起導入氣候相關財務揭露(TCFD)框架，將相關議題納入公司治理與經營戰略的重要一環，並於去年發布首本TCFD報告書，揭露氣候風險管理績效與執行情形。此外，為提升內部員工對於自然生態的保護意識，元大銀行更於世界地球日帶領員工走進大自然，體驗自然生態對棲息地對於生物多樣性的重要性。

2050年淨零碳排為元大金控集團的目標願景，元大銀行遵循集團永續發展路徑，在自身營運減碳方面，透過科學基礎減碳目標(SBT)的方法學設定目標，導入內部碳價機制(ICP)及ISO 50001能源管理系統，使減碳效益價值化，2022年全行溫室氣體排放減量近8%。在推動永續金融產品及服務上，元大銀行網路銀行APP通過英國標準協會(BSI)ISO14067產品碳足跡盤查及PAS2060碳中和雙驗證，打造全國首創的數位金融零碳APP，並設計「鑽金碳吉」個人碳帳戶，透過使用線上金融服務連結生活相關的減紙、減碳數量，吸引客戶關注環境永續，擴大綠色減碳生態圈的範圍。

元大銀行亦積極推動金融友善服務，針對高齡者及視覺、聽覺、語言障礙、行動不便客戶進入銀行辦理業務時，提供專人服務與輔助設施，並依據弱勢族群之需求持續優化軟硬體設施，維護各族群取得金融服務的便利性，打造溫暖無礙的服務場域。

因應近年來猖獗的詐騙事件，元大銀行除於去年加入刑事警察局的「鷹眼識詐聯盟」外，更於2024年啟動自行開發之AI智能模型「天網模型」，由專業人員進一步審視及覆核天網模型產出的異常資訊，並快速採取適當作為，及時阻卻異常帳戶之資金流動。近兩年阻詐金額逾新台幣4.5億元，防詐成績斐然，且亦獲得來自於行政院及警政署之表揚。

金融業為推動經濟發展的核心，元大銀行將永續理念融入企業文化與營運策略中，透過金融業對於投融資對象的影響力，持續與消費者、投資人及產業等合作，共同朝向淨零碳排的目標努力，並將體察金融時勢，積極投入資源發展有效遏阻詐騙的機制，聯合同業共同建構強固的防詐網絡，保障客戶及國人的財產安全，善盡銀行的社會責任，為後代子孫提供更美好的未來。

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