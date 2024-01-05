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ACE 王牌交易所澄清：無涉詐欺 8日16時下架 MOCT/TWD

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」今天表示，個別上幣方2019年幣種涉有違法情事，ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，涉案的潘奕彰先生及林婉榆小姐早已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人在2023年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股並由主管機關登記。

ACE王牌交易所表示，與MaiCoin、幣託為台灣前三大虛擬幣交易平台，先前已完成金管會洗錢防制法令遵循聲明。前負責人潘姓男子和林姓男子合夥，誆騙逾百名投資人投資無價值虛擬貨幣。爆出項目爭議，ACE交易所目前負責人王晨桓為此事件造成的困擾表達歉意。

王晨桓表示，此項目為2019年上架，他於去年接任公司負責人，對於先前項目涉及違法情事，並不知情。檢調偵辦同時第一時間，即要求公司員工全力配合檢警調偵查，王晨桓澄清除了潘姓前員工外，所有ACE被傳喚的員工，都是證人身分出庭。

王晨桓強調，接任ACE交易所，希望效力幣圈，致力於交易所合法合規，讓產業能健全發展。面對此一事件，王晨桓表示，全力配合檢調偵辦，ACE也會持續在合規路上努力不懈。ACE王牌法幣加密貨幣交易所在檢調搜索後發布三點聲明，稱有項目方爭議及違規，ACE全力配合調查，爭議釐清前會立即下架保護用戶，將在本月8日16時下架MOCT/TWD交易，下架之後所有掛單將會被自動撤除，後續不影響幣種充提功能。

國內虛擬通貨業者即將要成立的虛擬通貨業者公會，在金管會指導原則下，以及業者自律規範之其中一個重要目的，就是針對包含上幣規範等明確規定，讓交易所可以避免風險，保護用戶權益。針對交易所協助項目方所上架之加密貨幣所產生出的爭議及違規事項，虛擬通貨業者也希望金管單位能夠提供更明確的規範與協助。

洗錢防制法 加密貨幣

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