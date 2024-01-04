快訊

黃金90秒逃生！日航全機疏散全球關注 空姐曝關鍵：2事不能做

國3新竹段晚間重大車禍！2人下車處理遭後車追撞 車輛嚴重回堵

被賴清德稱「是我核定當校長」 管中閔：當全台人民都失憶？

LINE Pay卡2024年即將發破600萬張！商務御璽卡換6款卡面

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中國信託LINE Pay商務御璽卡推出六款全新卡面，搭配超過百家優質品牌專屬優惠。照片／中信銀行提供
中國信託LINE Pay商務御璽卡推出六款全新卡面，搭配超過百家優質品牌專屬優惠。照片／中信銀行提供

中國信託商銀手中當紅炸子雞信用卡LINE Pay卡上市七周年，2024年目標挑戰突破600萬張卡！迎接新年新氣象，今（4）日宣布，中信卡友於指定通路使用LINE Pay卡消費最高可享LINE POINTS 17%點數回饋，國人喜愛造訪的日本、韓國、泰國及新加坡的實體商店消費，最高享LINE POINTS 5%點數回饋。

此外，為更貼近卡友的生活風格，中信銀行LINE Pay商務御璽卡即日起推出六款全新卡面，以多元生活風格為設計主題，可愛的熊大、兔兔化身為吃貨族、宅家族、上班族、健身族、慢活族、冒險族，搭配超過百家優質品牌專屬優惠，喜愛熊大、兔兔的卡友不可錯過。

中國信託銀行自2016年推出LINE Pay卡至今深受卡友喜愛，2024年發卡目標即將破600萬張，最新數據揭露，中信銀LINE Pay去年6月已經發出540萬張卡。中信銀行將秉持以客戶需求為核心，持續擴展LINE POINTS點數生態圈，提供客戶最佳支付體驗。

今日中信銀打出2024年LINE Pay卡優惠。第一，一般消費1%、國外實體消費享有2%的LINE POINTS點數回饋，第二，迎接LINE Pay商務御璽卡全新卡面上市，中信銀行特別打造專屬LINE Pay卡點數生態圈優惠，即日起至今（2024）年6月30日止，使用LINE Pay卡於Hotels.com、Klook、屈臣氏、Uber Eats及錢櫃等指定商店消費，最高可享LINE POINTS 17%點數回饋，滿足卡友不同消費情境需求。

此外，第三，中信銀行更加碼推出回饋總額高達1,320萬點的優惠活動，即日起至今年3月31日止，卡友於星巴克、青花驕、家樂福線上購物、foodomo、Gap官網、OWNDAYS、星宇航空（2646）、台灣虎航、博客來、誠品生活、摩曼頓、尚智運動世界等指定商店，持LINE Pay VISA卡（含信用卡及簽帳卡）綁定LINE Pay進行付款，即可享LINE POINTS 5%點數回饋，每LINE Pay帳號每月LINE POINTS 回饋上限為100點。

第四，為滿足國人國外旅遊需求，中信銀行特別為廣大卡友們提供限額16,000名的國外消費回饋活動，即日起至今年3月31日止，於日本、韓國、新加坡、泰國的實體商店刷卡消費，登錄即享LINE POINTS 5%點數回饋，每戶最高回饋LINE POINTS 450點。

第五，尚未持有中信卡的民眾，今年3月31日前申辦LINE Pay信用卡，核卡30天內累積消費達新臺幣888元，享首刷禮新臺幣300元刷卡金，首次申辦LINE Pay信用卡的卡友則可獲得首刷禮新臺幣100元刷卡金，若申辦LINE Pay JCB卡加碼再送新臺幣100元刷卡金。

中信銀行 LINE Pay 信用卡 刷卡

延伸閱讀

收錢沒裝熱水器落跑 法官：他挖東牆補西牆但無詐欺犯意

金門1老人失去意識無心跳 消防員線上教導CPR將人救回

「獲利心法」老師獅子大開口！他上當受騙還被求償3165萬家教費

旅遊業：出國維持高單價 平均74天前訂機票

相關新聞

2024年首罰！新光銀前理財主管挪用客戶2,211萬款項 金管會罰800萬

2024年元旦之後開罰第一單。金管會4日指出，通過對新光銀行的裁罰處分案。新光銀行前理財主管黃員挪用客戶款項及與客戶不當...

全球人壽實支實付醫療險停售又補槍？金管會說話了

全球人壽在2023年最後一天宣布停售實支實付醫療險，在商品停售後，卻傳出2024年1月2日又通知保經代通路，對最後湧入的...

金融圈震驚！friDay理財+將退出開放銀行 遠傳證實：已通知合作夥伴及相關單位

遠傳電信今（4）日證實，經綜合評估內外部環境，遠傳friDay理財+宣布於4月中旬退出開放銀行，並已於近日提前通知合作夥...

LINE Pay卡2024年即將發破600萬張！商務御璽卡換6款卡面

中國信託商銀手中當紅炸子雞信用卡LINE Pay卡上市七周年，2024年目標挑戰突破600萬張卡！迎接新年新氣象，今（4...

停售又補槍？全球人壽陷實支險銷售風波 金管會首度發聲

對於全球人壽在實支實付的保單停售之後，卻又要求「非標準體」的保單在核保時會對保戶「加費」，對此金管會表示，已經向全球人壽...

「鴿」聲不夠響亮！Fed會議無迫切降息跡象 新台幣震盪微貶收31.016元

美國聯準會（Fed）會議紀錄出爐，沒有迫切降息跡象，「鴿」聲不夠響亮，美股主要指數收黑，美元指數續揚；新台幣匯率今天收盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。