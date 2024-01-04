LINE Pay卡2024年即將發破600萬張！商務御璽卡換6款卡面

中國信託商銀手中當紅炸子雞信用卡LINE Pay卡上市七周年，2024年目標挑戰突破600萬張卡！迎接新年新氣象，今（4）日宣布，中信卡友於指定通路使用LINE Pay卡消費最高可享LINE POINTS 17%點數回饋，國人喜愛造訪的日本、韓國、泰國及新加坡的實體商店消費，最高享LINE POINTS 5%點數回饋。

此外，為更貼近卡友的生活風格，中信銀行LINE Pay商務御璽卡即日起推出六款全新卡面，以多元生活風格為設計主題，可愛的熊大、兔兔化身為吃貨族、宅家族、上班族、健身族、慢活族、冒險族，搭配超過百家優質品牌專屬優惠，喜愛熊大、兔兔的卡友不可錯過。

中國信託銀行自2016年推出LINE Pay卡至今深受卡友喜愛，2024年發卡目標即將破600萬張，最新數據揭露，中信銀LINE Pay去年6月已經發出540萬張卡。中信銀行將秉持以客戶需求為核心，持續擴展LINE POINTS點數生態圈，提供客戶最佳支付體驗。

今日中信銀打出2024年LINE Pay卡優惠。第一，一般消費1%、國外實體消費享有2%的LINE POINTS點數回饋，第二，迎接LINE Pay商務御璽卡全新卡面上市，中信銀行特別打造專屬LINE Pay卡點數生態圈優惠，即日起至今（2024）年6月30日止，使用LINE Pay卡於Hotels.com、Klook、屈臣氏、Uber Eats及錢櫃等指定商店消費，最高可享LINE POINTS 17%點數回饋，滿足卡友不同消費情境需求。

此外，第三，中信銀行更加碼推出回饋總額高達1,320萬點的優惠活動，即日起至今年3月31日止，卡友於星巴克、青花驕、家樂福線上購物、foodomo、Gap官網、OWNDAYS、星宇航空（2646）、台灣虎航、博客來、誠品生活、摩曼頓、尚智運動世界等指定商店，持LINE Pay VISA卡（含信用卡及簽帳卡）綁定LINE Pay進行付款，即可享LINE POINTS 5%點數回饋，每LINE Pay帳號每月LINE POINTS 回饋上限為100點。

第四，為滿足國人國外旅遊需求，中信銀行特別為廣大卡友們提供限額16,000名的國外消費回饋活動，即日起至今年3月31日止，於日本、韓國、新加坡、泰國的實體商店刷卡消費，登錄即享LINE POINTS 5%點數回饋，每戶最高回饋LINE POINTS 450點。

第五，尚未持有中信卡的民眾，今年3月31日前申辦LINE Pay信用卡，核卡30天內累積消費達新臺幣888元，享首刷禮新臺幣300元刷卡金，首次申辦LINE Pay信用卡的卡友則可獲得首刷禮新臺幣100元刷卡金，若申辦LINE Pay JCB卡加碼再送新臺幣100元刷卡金。

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