遠傳friDay理財+退出開放銀行 金管會：尊重意願、資料限期銷毀

今（4）遠傳電信（4904）證實，從4月中旬起，遠傳friDay理財+要終止與金融機構開放銀行第二階段服務。金管會銀行局副局長林志吉今日回應，金管會尊重第三方服務業者基於商業考量，加入或退出開放銀行意願，目前金管會已經在處理銀行公會與財金公司提交的第三階段自律規範與資安標準，屆時有需要備查，將再洽詢業者是否有相關意見檢討。

遠傳為何退出開放銀行？林志吉說，目前沒有相關訊息，惟屆時如果財金公司要與其結束相關合作業務，必須在三個月內把可能儲存留存資料全數刪除銷毀，同時留存存取的銷毀紀錄。根據統計，遠傳在2021年1月加入第二階段開放銀行業務，至去年11月底，已經與七家金融機構合作辦理。

林志吉強調，依照銀行公會相關自律規範標準，並沒有要求銀行與TSP業者終止合作，必須報會金管會，金管會尊重業者意願與商業考量。

根據金管會資料，開放銀行第二階段，共計有兩家TSP業者與27家銀行合作，TSP業者包括遠傳以及集保結算所，其中與集保結算所合作的銀行，包括第一 銀行、國泰世華銀、華南銀、兆豐銀、元大銀、中信銀、合庫、玉山銀、彰銀（2801） 永豐銀、富邦銀、台新銀、土銀、台灣企銀、台灣銀行、中華郵政。

遠傳的退出，是否代表台灣開放銀行第三階段將會更難推動？是否也代表需求沒那麼大？林志吉回應，金管會後續將再觀察以及檢討，現階段銀行公會與財金公司已經把開放銀行第三階段自律規範與資安標準，報給金管會，金管會正在處理中，未來等到有任何備查需求，將會看業者是否有相關意見。

惟林志吉強調，屆時仍必須看場景，因為不同場景將有不同需求性，TSP業者要有一定場景與會員，才能延伸到銀行資料需求，意指未來開放銀行發展，仍必須看銀行市場發展與需求而定。

至於第三階段TSP業者還有誰？林志吉回應，目前透過銀行公會與財金公司的五大面向開放交易需求，將從五大面向出發，包括存款、貸款、手機轉帳等，考量市場需求，未來等待真正規範出爐，再由業者考量。

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