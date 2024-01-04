渣打銀今宣布2024年推美元活存年息加碼 最高喊5.8%

為迎接2024龍年到來，渣打國際商業銀行今（4）日宣布，特別準備限量龍年發財水致贈客戶。這次「財富龍給你 – 新春好運發財水」，取名自龍的台語諧音，希望客戶在龍年財源滾滾大發利市 ; 而瓶身的設計除了紅色喜慶外，由金龍帶來源源不絕的金幣以及象徵大吉大利的桔子，寓意更為客戶帶來吉祥好運、富貴滿盈。

同時為重視資金靈活度的客戶特別推出「金龍獻利」美金活存加碼專案，針對美金活存新增資金達門檻可享年息最高加碼至5.8%，「五大天王」針對五大外幣也有優利定存專案，主打中長天期定存，可選擇每月付息讓利息收入更有感！另外還有新資金定存優惠，單筆最低起存金額達美金1千元可享年利率5%、人民幣1萬元可享年利率2.2%優惠，小資存錢即刻就可開始，享優惠定存利息。

渣打銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來深受客戶喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物。即日起至3月31日，凡渣打銀行客戶蒞臨全台分行進行保單健檢或保險需求分析，即有機會獲得龍年限量版發財水，在新的一年沾財氣，「財富龍給你」。

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