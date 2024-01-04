全盈支付鼓勵綠色消費 獨創「碳資產帳戶」

淨零轉型浪潮襲來，全盈支付於去年11月推出「碳資產帳戶」沙盒服務，為全台獨創綠色金融服務，全盈+PAY會員於特定場域進行綠色消費，即可累積個人碳資產。除此之外，全盈支付「碳資產帳戶」服務亦於去年10月金融科技園區 （FinTech Space）「2023數位沙盒主題式技術實證創新競賽」，榮獲綠色金融科技金融機構組首獎殊榮。

全盈支付表示，「碳資產帳戶」服務持續擴大綠色消費品項，第一階段已開通全家便利商店4,200店通路，凡購買指定碳標籤商品、「友善食光」鮮食產品、借用循環杯、自備環保杯皆可獲贈碳資產；今年將持續拓增其他綠色場景，如全球第一個淨零美妝歐萊德及奉茶行動、微程式Bikonnect電輔自行車將於今年第一季陸續上線。

全盈支付總經理劉美玲表示，為邁向2050淨零轉型願景，全盈支付響應金管會「綠色金融行動方案3.0」，化身綠色金融先鋒，首創「碳資產帳戶」服務，讓員工在消費時即可為企業累積碳資產，為企業拓展淨零轉型的機會點，實踐支付即服務的願景，助力綠色金融發展，讓永續與生活更密切。

隨著碳交所成立，宣告台灣步入「碳有價」時代，企業碳流管理更是重要課題。全盈支付「碳資產帳戶」服務，為全台首個將「碳有價」概念落地進入消費生活場域，同時透由支付行為「金流帶碳流」鼓勵用戶進行綠色消費，並發放碳資產予用戶的電子支付品牌。

全家便利商店透過全盈支付「碳資產帳戶」服務，召集300名用戶及集團員工響應日常綠色消費並參與企業碳中和行動，並將參與用戶之個人碳資產運用予全家便利商店台南平豐店之單店碳中和行動，不僅助攻集團達陣全台首家、更是全球第一家由員工及顧客共同參與的「碳中和便利商店」。

全盈支付表示，「碳資產帳戶」服務初期採邀請制，用戶僅需使用全盈+PAY於全台4,200家全家便利商店購買指定碳標籤商品，如新纖麥土司、FMC古早味紅茶，或借用循環杯、自備環保杯等綠色消費行為，全盈支付將計算出相應的碳資產並給予用戶，用戶後續可選擇將個人碳資產捐贈予企業。

全盈支付指出，企業可藉由全盈支付「碳資產帳戶」服務，參與三種自願性碳中和的任務，包括「企業碳中和」、「活動碳中和」及「產品碳中和」，透過消費者集體參與及電子支付「金流帶碳流」創舉，將為金融服務再創永續新價值。

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