快訊

日本不平靜！東京澀谷車站傳「有人持刀揮舞」 地鐵2線一度停運

國中生割頸案「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

全盈支付鼓勵綠色消費 獨創「碳資產帳戶」

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
全盈支付表示，「碳資產帳戶」服務持續擴大綠色消費品項，第一階段已開通全家便利商店4,200店通路，凡購買指定碳標籤商品、「友善食光」鮮食產品、借用循環杯、自備環保杯皆可獲贈碳資產；今年將持續拓增其他綠色場景，如全球第一個淨零美妝歐萊德及奉茶行動、微程式Bikonnect電輔自行車將於今年第一季陸續上線。圖／全盈支付提供
全盈支付表示，「碳資產帳戶」服務持續擴大綠色消費品項，第一階段已開通全家便利商店4,200店通路，凡購買指定碳標籤商品、「友善食光」鮮食產品、借用循環杯、自備環保杯皆可獲贈碳資產；今年將持續拓增其他綠色場景，如全球第一個淨零美妝歐萊德及奉茶行動、微程式Bikonnect電輔自行車將於今年第一季陸續上線。圖／全盈支付提供

淨零轉型浪潮襲來，全盈支付於去年11月推出「碳資產帳戶」沙盒服務，為全台獨創綠色金融服務，全盈+PAY會員於特定場域進行綠色消費，即可累積個人碳資產。除此之外，全盈支付「碳資產帳戶」服務亦於去年10月金融科技園區 （FinTech Space）「2023數位沙盒主題式技術實證創新競賽」，榮獲綠色金融科技金融機構組首獎殊榮。

全盈支付表示，「碳資產帳戶」服務持續擴大綠色消費品項，第一階段已開通全家便利商店4,200店通路，凡購買指定碳標籤商品、「友善食光」鮮食產品、借用循環杯、自備環保杯皆可獲贈碳資產；今年將持續拓增其他綠色場景，如全球第一個淨零美妝歐萊德及奉茶行動、微程式Bikonnect電輔自行車將於今年第一季陸續上線。

全盈支付總經理劉美玲表示，為邁向2050淨零轉型願景，全盈支付響應金管會「綠色金融行動方案3.0」，化身綠色金融先鋒，首創「碳資產帳戶」服務，讓員工在消費時即可為企業累積碳資產，為企業拓展淨零轉型的機會點，實踐支付即服務的願景，助力綠色金融發展，讓永續與生活更密切。

隨著碳交所成立，宣告台灣步入「碳有價」時代，企業碳流管理更是重要課題。全盈支付「碳資產帳戶」服務，為全台首個將「碳有價」概念落地進入消費生活場域，同時透由支付行為「金流帶碳流」鼓勵用戶進行綠色消費，並發放碳資產予用戶的電子支付品牌。

全家便利商店透過全盈支付「碳資產帳戶」服務，召集300名用戶及集團員工響應日常綠色消費並參與企業碳中和行動，並將參與用戶之個人碳資產運用予全家便利商店台南平豐店之單店碳中和行動，不僅助攻集團達陣全台首家、更是全球第一家由員工及顧客共同參與的「碳中和便利商店」。

全盈支付表示，「碳資產帳戶」服務初期採邀請制，用戶僅需使用全盈+PAY於全台4,200家全家便利商店購買指定碳標籤商品，如新纖麥土司、FMC古早味紅茶，或借用循環杯、自備環保杯等綠色消費行為，全盈支付將計算出相應的碳資產並給予用戶，用戶後續可選擇將個人碳資產捐贈予企業。

全盈支付指出，企業可藉由全盈支付「碳資產帳戶」服務，參與三種自願性碳中和的任務，包括「企業碳中和」、「活動碳中和」及「產品碳中和」，透過消費者集體參與及電子支付「金流帶碳流」創舉，將為金融服務再創永續新價值。

綠色消費 全家便利商店 金融科技

延伸閱讀

碳有價元年上路 全家首間碳中和實驗店達陣

地方反對 新北生質能中心撤案 三峽碳中和高效堆肥廠明年運轉

長榮空廚攜手全家便利商店 合資創業搶攻國內鮮食市場

長榮空廚攜全家超商成立食品公司 搶占鮮食市場

相關新聞

2024年就業市場3大題材：AI、ESG、長照，薪資行情出爐

2024年夯什麼？企業用人主管及人資最看好三大題材：AI人工智慧、ESG永續發展、長照醫護。其中最被看好的AI題材，近期...

股匯雙殺 先關注美元、美債殖利率

美股大跌，引發台北股匯市「雙殺」。台股今年前兩個交易日跌掉三七一點，摜破月線，指數昨收一萬七五五九點；台幣對美元匯價兩天...

凱基銀：2024投資布局股債平衡 留意美降息速度與大選

開發金控（2883）旗下凱基銀行針對2024年投資布局，凱基銀行建議以「股債平衡」為投資策略方向，債券以「中長天期」和「...

美元高利定存 年息喊到10%

2024一開年，銀行美元高利定存新方案紛紛出籠搶吸金，儘管在美國聯準會（Fed）高唱鴿聲之下，使得美元高利方案的利率水準...

熱錢落跑！台幣貶破31元 匯價重挫1.44角 收31.01元

熱錢大量落跑，拖累國內匯市爆量重挫。匯銀主管指出，熱錢昨（3）日大舉匯出10億美元，促使新台幣匯率重貶1.44角，終場貶...

悠遊卡與玉山銀行合作 率先推出持卡人交通減碳數據服務

悠遊卡公司開發的碳盤查管理系統再推出新應用。悠遊聯名卡流通卡量近600萬張的玉山銀行，與悠遊卡公司合作，推出持卡人交通減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。