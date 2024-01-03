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超額認購1.48倍 中信銀主辦和潤企業295億永續授信案

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）、兆豐國際商業銀行、台北富邦商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行及臺灣土地銀行統籌主辦之和潤企業股份有限公司（6592）（簡稱「和潤企業」）三年期新臺幣295億元永續績效連結聯合授信案今（3）日簽約。本案原擬籌組金額為新臺幣200億元，因銀行團肯定和潤企業營運績效及推動永續經營之決心，超額認購1.48倍，最終以新臺幣295億元完成簽約，將為和潤企業挹注穩定的營運資金。

中國信託銀行總經理楊銘祥表示，和潤企業業務發展穩健、風險控管能力優異，2023年前11月營收已達新臺幣260.54億元，超越2022年全年營收新臺幣227.87億元；和潤企業近年積極推動環保車分期付款購車方案，2022年環保車輛核貸金額達新臺幣153.69億元，較2021年核貸金額新臺幣111.42億元成長近38%，亦透過子公司積極布局太陽能電廠、充電站及儲能等綠能事業，推動永續發展不遺餘力，是銀行團願意全力支持和潤企業的主要原因。中信銀行2022年獨家統籌主辦和潤企業三年期新臺幣150億元永續績效連結聯合授信案，為當時臺灣租賃業營運週轉金最高聯貸金額，本次再度寫下新的里程碑，為和潤企業目前籌組金額最高之新臺幣聯合授信案，極具指標性意義。

本聯合授信案由中信銀行、兆豐國際商業銀行、台北富邦商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行及臺灣土地銀行統籌主辦，第一商業銀行共同主辦，台中商業銀行、板信商業銀行、彰化商業銀行、臺灣新光商業銀行為經理銀行。本案將以反饋利率的方式，鼓勵和潤企業逐年增加綠能車輛核貸金額，持續入選臺灣證券交易所公司所屬「公司治理100指數」與角逐永續議題相關獎項，貸款期間將持續檢視永續經營目標達成狀況，攜手和潤企業落實ESG（Environmental, Social, Governance）發展，發揮永續金融影響力。

和潤企業 中信銀行 中國信託商業銀行

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