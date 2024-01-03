龍年生肖套幣8日開放網路預購 每套1900元 央行揭申購攻略

央行龍年生肖套幣來了！中央銀行今（3）日公布龍年生肖套幣銷售時間，1月8日至13日開放網路預購，數量4.5萬套，1月22起開放台銀各分行臨櫃銷售，數量也是4.5萬套，因為銀價居高不下，龍年生肖套幣售價每套1900元，比兔年生肖套幣漲價100元。

網路預購龍年生肖套幣8日上午10時開放，上網至「甲辰龍年生肖紀念套幣網路申購系統（https://coinset.bot.com.tw）」網站辦理預購，每人限申購1次，每人最多可申購10套，網路預購並繳款成功後，1月22日起至2月29日取貨。台銀臨櫃購買時間則是自22日起，上午9點至下午3時半。

央行發行局長鄧延達表示，央行生肖套幣已經發行第三輪，各生肖銷售成績都在9成以上，根據第一、二輪生肖套幣發行經驗，龍年套幣銷售速度都是最快的，預估這輪的龍年生肖套幣應該會賣得不錯。

鄧延達說，網路預購是先搶先贏，但提醒要記得3天內完成繳費，繳款截止日為第3天的23時59分59秒，逾期未繳費視同放棄，申購數量會重新釋出，在申購數尚未額滿前，逾期未繳款的預購者可再次進行申購。繳費方式有ATM、網路銀行、台銀臨櫃（限1月12日前預購）、網路ATM，以及台灣PAY，繳費完成後，會收到領幣通知簡訊。

以虎年生肖套幣為例，開放網路預購後4、5天內就已經被預購完畢，但有不少預購單並沒有完成繳款，部分來不及重新放回網路申購的數量，會改至台銀分行做臨櫃銷售。若到台銀分行臨櫃購買，則是每人每次限購2套。

鄧延達介紹龍年生肖套幣，套幣有兩枚，一枚是面額100元的銀幣，一枚是面額10元的銅合金幣；銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「龍」圖樣為主題，背面是代表臺灣藝陣文化觀光重要活動之一的「高雄內門宋江陣」；銅合金幣正面以「祥龍戲珠」為主構圖，背面則為部分上彩的「玫瑰花」。

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