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影／央行龍年紀念套幣 限量銷售9萬套

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售，銀幣正面以鍍金飛龍為主題，背面則以高雄內門宋江陣為圖樣。記者曾原信／攝影
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售，銀幣正面以鍍金飛龍為主題，背面則以高雄內門宋江陣為圖樣。記者曾原信／攝影

龍年將至，中央銀行上午舉行記者會，公布委請台灣銀行發售之第3輪生肖紀念套幣系列第8套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，央行發行局長鄧延達表示，龍於傳統文化中有許多正面象徵意義，預估買氣會更加熱絡。

鄧延達表示，銀幣正面以局部鍍金的「龍」圖樣為主題，背面是台灣陣藝文化「高雄內門宋江陣」，銅合金幣正面以「祥龍戲珠為主構圖」，背面則是部分上彩的「玫瑰花」，有愛情象徵含義。本套幣銷售9萬套，採網路預購及臨櫃銷售，每套售價1900元，網路預購者最多一人可買10套，臨櫃購買者一人限購2套，1月8日上午10點起至1月13日止可上網購買，1月22日起，也可前往臺灣銀行各分行臨櫃購買，售完為止，

中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售。記者曾原信／攝影
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售。記者曾原信／攝影
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售，銅幣正面印有祥龍戲珠圖樣，背面則以局部上色之玫瑰花為主題。記者曾原信／攝影
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售，銅幣正面印有祥龍戲珠圖樣，背面則以局部上色之玫瑰花為主題。記者曾原信／攝影
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售，央行發行局長鄧延達表示，龍在傳統文化中有許多正面意涵，預估此次套幣買氣會更熱。記者曾原信／攝影
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售，央行發行局長鄧延達表示，龍在傳統文化中有許多正面意涵，預估此次套幣買氣會更熱。記者曾原信／攝影
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售，並以木盒為展示架。記者曾原信／攝影
中央銀行推出甲辰龍年紀念套幣，預計銷售九萬套，採銀幣、銅合金幣一組販售，並以木盒為展示架。記者曾原信／攝影

臺灣銀行

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