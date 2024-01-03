2024越南股市「經濟、企業獲利」雙動能領軍 後市可期

2023年12月底越南國家統計局公布第4季GDP增長6.72%，帶動全年GDP增長達5.05%，不僅高於市場預期，也正式突破5字頭大關。法人看好，越南經濟與企業獲利動能領軍，經濟將有進一步增長空間，建議持續關注2024越南股市表現。

2023年備受矚目的外商直接投資（FDI）金額12月持續攀升至231.8億美元，同期間工業生產指數年增率5.8%，零售銷售年增率9.3%，皆表明國內外需求與消費均正值復甦，為2024年經濟成長加速埋下伏筆。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南國會目前已通過2024年GDP 6~6.5%的全年目標，高於2023年的5.05%，經濟增速將有進一步增長的空間。

2023年第4季越南出口動能Ｖ型復甦，以及溫和的通膨，預計2024年在消費性電子PC、NB、智慧型手機和服裝等產業將造就越南出口年成長達10.3%的引領下，2024全年GDP成長將進一步增溫並上看6~6.5%高水準，相對全球GDP成長可能向下降溫至2.9%之際，越南基本面表現相對全球更顯突出。

日盛越南機會基金研究團隊補充，惠譽已於12月中旬調升越南長期外幣評等，由BB調升為BB+，未來展望為穩定；越南企業對於2023年第4季的財測優於第3季，因此預計第4季財報公布結果有機會呈現逐季上調。不僅如此，2024全年越南企業EPS成長將上看18~20%，其中消費、科技、銀行、地產、能源、電力等類股為拉動成長之焦點產業。

另外，越南政府也在2023年底制定了發展越南股票市場的具體目標。包括目前證券交易帳戶數量至2023年11月約有720萬，規劃到2025年，證券交易帳戶數量將達到900萬個帳戶，到2030年將達到1,100萬個帳戶。

此外，持續提高上市公司治理品質至東南亞國家均值之上；在社會和公司治理標準（ESG標準）方面持續優化，遵循國際規定，可望持續朝永續發展理念邁進。

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