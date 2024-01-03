2024越南股市「經濟、企業獲利」雙動能領軍 後市可期
2023年12月底越南國家統計局公布第4季GDP增長6.72%，帶動全年GDP增長達5.05%，不僅高於市場預期，也正式突破5字頭大關。法人看好，越南經濟與企業獲利動能領軍，經濟將有進一步增長空間，建議持續關注2024越南股市表現。
2023年備受矚目的外商直接投資（FDI）金額12月持續攀升至231.8億美元，同期間工業生產指數年增率5.8%，零售銷售年增率9.3%，皆表明國內外需求與消費均正值復甦，為2024年經濟成長加速埋下伏筆。
日盛越南機會基金研究團隊指出，越南國會目前已通過2024年GDP 6~6.5%的全年目標，高於2023年的5.05%，經濟增速將有進一步增長的空間。
2023年第4季越南出口動能Ｖ型復甦，以及溫和的通膨，預計2024年在消費性電子PC、NB、智慧型手機和服裝等產業將造就越南出口年成長達10.3%的引領下，2024全年GDP成長將進一步增溫並上看6~6.5%高水準，相對全球GDP成長可能向下降溫至2.9%之際，越南基本面表現相對全球更顯突出。
日盛越南機會基金研究團隊補充，惠譽已於12月中旬調升越南長期外幣評等，由BB調升為BB+，未來展望為穩定；越南企業對於2023年第4季的財測優於第3季，因此預計第4季財報公布結果有機會呈現逐季上調。不僅如此，2024全年越南企業EPS成長將上看18~20%，其中消費、科技、銀行、地產、能源、電力等類股為拉動成長之焦點產業。
另外，越南政府也在2023年底制定了發展越南股票市場的具體目標。包括目前證券交易帳戶數量至2023年11月約有720萬，規劃到2025年，證券交易帳戶數量將達到900萬個帳戶，到2030年將達到1,100萬個帳戶。
此外，持續提高上市公司治理品質至東南亞國家均值之上；在社會和公司治理標準（ESG標準）方面持續優化，遵循國際規定，可望持續朝永續發展理念邁進。
▪ 房市大爆量！6都第1 台中這1區單月1502棟
▪ 餘屋比淡水多、房價被超車！板橋房市亮紅燈
▪ 房市買賣移轉連6紅！台中、台南兩區大爆量
▪ 房價會跌？三黨總統候選人政見都打房 業者：不太可能降
▪ 賣厝阿明／地產美女直擊 補教老師的逆轉人生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言