台彩6款新刮刮樂 總獎金逾65億

第五屆公益彩券昨天開賣，不少民眾湧入投注站買彩券試手氣。台灣彩券公司受公益彩券發行機構中國信託商業銀行（中信銀行）委託發行，昨天有近五千三百家電腦型彩券投注站順利上線，台彩也推出「大發利市」、「無敵開獎機」、「招財進寶」、「百萬年終獎金」、「聚寶盆」、「柿柿如意」等六款新刮刮樂，總獎項超過一五九三萬個、總獎金逾六十五億元。

台彩表示，從九十六年起發行第三、四屆公益彩券十七年間，彩券業績逐年創新高，去年業績一四二五點九一億元創新高，累計政府回饋金四三七億餘元，十七年來為政府創造的公益盈餘逾四五七九億餘元，更積極鼓勵中獎人捐出部分獎金做公益，累計中獎人捐款超過五十九億元，幫助超過七六九萬人次弱勢族群，公益彩券可說是台灣社會善的循環。

台彩指出，第五屆公益彩券昨順利開賣，系統運作順暢，本屆持續發行民眾喜歡的大樂透、威力彩、今彩五三九、BINGO BINGO賓果賓果、三星彩、四星彩、卅九樂合彩及四十九樂合彩等共八種電腦彩券；此外，本屆電腦型彩券遊戲開獎作業將於每晚八時卅分於三立財經iNews（定頻位置第四十八台）與非凡新聞（定頻位置第五十八台）同步實況轉播，當天開獎的各期公益彩券開獎實況也會於Youtube影音網站同步直播，民眾也可經由台彩官方網站www.taiwanlottery.com首頁連結，點選收看開獎實況。

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