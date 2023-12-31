快訊

高雄跨年驚傳有人持刀 陳其邁稱「12分鐘恢復正常」：未見可疑人士

Energy來了！現身五月天25周年巡演 2.5萬人暴動

高市議員前候選人張惟晴離世享年36歲 家屬公布訃聞

旅平險怎麼保？ 壽險業者教授三招：出遊2小時前投保即可

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
連續假期到來，許多人把握時間安排國內外旅遊，旅遊計畫加入旅行平安險更周全。記者黃仲明／攝影
連續假期到來，許多人把握時間安排國內外旅遊，旅遊計畫加入旅行平安險更周全。記者黃仲明／攝影

連續假期到來，許多人把握時間安排國內外旅遊，旅遊計畫加入旅行平安險更周全，網路投保方便快速，只要在出發2小時前確認投保項目、進行試算並確認保費金額，持本人信用卡授權付款，投保就大功告成。宏泰人壽表示，旅平險讓出遊更有保障，網路投保把握時間點、確認保額及相關限制，就可以快速順利完成相關手續、開心出門。

宏泰人壽表示，網路投保旅平險非常方便快速，透過手機操作，簡單幾個步驟就可以完成投保。特別注意的是，不論是國內或是國外旅遊，投保時間點必須在出發2小時前完成；只要在出發2小時前於網路投保且信用卡授權成功，投保流程完成，即便尚未收到保單，也不會因此而影響保單效力。另外，萬一旅遊計畫臨時取消或是改變，想要變更或撤銷也必須把握在原本設定保單契約開始時間的2小時前作業，萬一時間超過，保險公司就無法受理相關申請。

在保額的部分，網路投保有最高保額及同業同質保單累計保額之限制，宏泰人壽以投保「宏泰人壽e起遨遊旅行平安保險（EITA）」及其附約為例，若為網路方式首次註冊之非宏泰人壽有效契約之客戶，保險金額不得超過新臺幣1,200萬元，同業網路投保通路累積不得超過1,200萬元；若為持有宏泰人壽有效契約的保戶，保額較為提高，其門檻不得超過1,500萬元，同業網路投保通路累積不得超過1,500萬元。

另外，網路投保旅平險必須年滿20足歲以上未滿70足歲、有本國籍身分、具有行為能力者才能進行投保，被保險人、要保人及信用卡持卡人也必須為同一人。而旅平險主要的承保對象為從事觀光、商務旅行、旅遊及休閒活動者，出發地為台灣，出國打工、遊學或是留學的話，則不屬於旅行平安保險投保之對象。

宏泰人壽表示，過往曾經有保戶想為父母網路投保旅平險，填寫資料填到最後，才發現被保險人、要保人、信用卡付款人必須為同一人而平白浪費時間。對此，宏泰人壽也提醒，各家網路投保平台一般皆會揭露投保規則及常見問題，投保前可先瀏覽閱讀，只要確認資格、符合相關規定就能快速順利完成相關手續。

宏泰人壽 旅平險

延伸閱讀

實支實付該搶搭末班車？ 她「免怕買不到」：保險是減輕額外負擔而非賺錢工具

明年元旦起高鐵車廂推出全新熱飲 列車補票可用信用卡

國銀2024限縮超商刷卡、排除歐盟刷卡回饋 原因出爐

北市詐騙案逾3500件財損破11億元 警公布信用卡防盜刷小知識

相關新聞

金融業做錯什麼金管會最兇？ 這件事被開出史上大罰單

2023年銀行業挨罰逾1.3億元，貢獻一半的金融業罰單，那麼，哪一項缺失、會被金管會罰最重？答案是：大股東干政。

近五年來新低！金管會今年裁罰金額2億5404萬元 僅達立院訂定目標7成

金管會三局全年共罰金融三業和上市櫃公司多少錢？答案揭曉，裁罰金額共達2億5404.5萬元，略低於去年的2億5462萬元，...

旅平險怎麼保？ 壽險業者教授三招：出遊2小時前投保即可

連續假期到來，許多人把握時間安排國內外旅遊，旅遊計畫加入旅行平安險更周全，網路投保方便快速，只要在出發2小時前確認投保項...

中信銀率先發布責任銀行原則報告書

趕在2024年到來之前，中國信託29日發布「2022責任銀行原則報告書」，可說是率先國內銀行同業採用國際最新影響力分析工...

彰化銀行宣布 1月1日起再加碼員工午餐津貼

彰化銀行宣布，為適度反映物價變動情形，增進員工福利並激勵員工士氣，將自1月1日起將原本2400元伙食津貼拉高至3000 ...

彰銀完成皇昌營造30億元聯貸案簽約

彰化銀行指出，日前已完成統籌主辦皇昌營造股份有限公司九年期台幣30億元聯合授信案，並由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。