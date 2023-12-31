旅平險怎麼保？ 壽險業者教授三招：出遊2小時前投保即可

連續假期到來，許多人把握時間安排國內外旅遊，旅遊計畫加入旅行平安險更周全，網路投保方便快速，只要在出發2小時前確認投保項目、進行試算並確認保費金額，持本人信用卡授權付款，投保就大功告成。宏泰人壽表示，旅平險讓出遊更有保障，網路投保把握時間點、確認保額及相關限制，就可以快速順利完成相關手續、開心出門。

宏泰人壽表示，網路投保旅平險非常方便快速，透過手機操作，簡單幾個步驟就可以完成投保。特別注意的是，不論是國內或是國外旅遊，投保時間點必須在出發2小時前完成；只要在出發2小時前於網路投保且信用卡授權成功，投保流程完成，即便尚未收到保單，也不會因此而影響保單效力。另外，萬一旅遊計畫臨時取消或是改變，想要變更或撤銷也必須把握在原本設定保單契約開始時間的2小時前作業，萬一時間超過，保險公司就無法受理相關申請。

在保額的部分，網路投保有最高保額及同業同質保單累計保額之限制，宏泰人壽以投保「宏泰人壽e起遨遊旅行平安保險（EITA）」及其附約為例，若為網路方式首次註冊之非宏泰人壽有效契約之客戶，保險金額不得超過新臺幣1,200萬元，同業網路投保通路累積不得超過1,200萬元；若為持有宏泰人壽有效契約的保戶，保額較為提高，其門檻不得超過1,500萬元，同業網路投保通路累積不得超過1,500萬元。

另外，網路投保旅平險必須年滿20足歲以上未滿70足歲、有本國籍身分、具有行為能力者才能進行投保，被保險人、要保人及信用卡持卡人也必須為同一人。而旅平險主要的承保對象為從事觀光、商務旅行、旅遊及休閒活動者，出發地為台灣，出國打工、遊學或是留學的話，則不屬於旅行平安保險投保之對象。

宏泰人壽表示，過往曾經有保戶想為父母網路投保旅平險，填寫資料填到最後，才發現被保險人、要保人、信用卡付款人必須為同一人而平白浪費時間。對此，宏泰人壽也提醒，各家網路投保平台一般皆會揭露投保規則及常見問題，投保前可先瀏覽閱讀，只要確認資格、符合相關規定就能快速順利完成相關手續。

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