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中信銀率先發布責任銀行原則報告書

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀行29日發布2022責任銀行原則報告書。圖／中信銀提供
中信銀行29日發布2022責任銀行原則報告書。圖／中信銀提供

趕在2024年到來之前，中國信託29日發布「2022責任銀行原則報告書」，可說是率先國內銀行同業採用國際最新影響力分析工具並經第三方確信的報告書。

中信銀從2019年即自願遵循聯合國「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking, PRB），PRB可說是在聯合國領軍的永續行動裡面具有高度指標性的標竿。

聯合國環境規劃署金融倡議（United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI）與逾30家國際金融機構於2019年共同發起PRB，為全球金融業落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）與《巴黎協定》（Paris Agreement）的重要標竿，目前全球自願遵循PRB的銀行總資產合計達90兆美元，其中包含三分之二的全球系統性重要銀行（Global Systemically Important Banks, G-SIBs）。

中信銀所發布的責任銀行原則報告書，揭露中國信託銀行業務關注並致力推行的影響力領域執行目標、2022年工作成果及2023年重要進展。對此中信銀表示，報告書完整應用UNEP FI影響力分析工具及自我揭露報告框架，透過依循UNEP FI影響力分析工具對應國際各項永續議題的衡量指標、蒐集臺灣政府永續發展統計數據、研究報告等資料，辨識出核心營運據點及業務所在地的永續需求，進一步分析銀行業務及服務之潛在影響力，以「氣候變遷」與「普惠金融」作為優先影響力領域，設定持續推動的工作目標。

此外，中信銀行將持續強化於全臺分行配備無障礙櫃臺及提供雙語服務，目標2025年涵蓋率達100%，同時應用全台逾7000台ATM網絡布建無障礙ATM與視障使用者專屬功能，目標無障礙ATM臺數維持銀行業之冠。

中信銀行 中國信託

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