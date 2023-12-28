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趕在年底前通關！中信銀補件後 獲金管會高資產理財續牌

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
趕在年底前通關，中信銀獲金管會高資產理財續牌。銀行局今日表示，第一波銀行局所核准的三家高資產理財銀行，執照已經全部獲得續牌。本報資料照片
趕在年底前通關，中信銀獲金管會高資產理財續牌。銀行局今日表示，第一波銀行局所核准的三家高資產理財銀行，執照已經全部獲得續牌。本報資料照片

趕在年底前通關，中信銀金管會高資產理財續牌。銀行局今日表示，第一波銀行局所核准的三家高資產理財銀行，執照已經全部獲得續牌。

其中兆豐上海商銀在月前就已經獲得續牌，中信銀則在金管會數度要求補件之後，終於也在今年底前的最後時限，得到金管會同意續發執照。

銀行局統計，中信銀目前也是高資產理財業務量最大的銀行，尤其在近二年高資產業務當紅的債券結構型商品發行上，中信銀更是領頭羊，包括在9月一口氣新發行6檔外幣結構債、10月再發2檔外幣結構型商品，也使其資產規模和客戶數都持續維持領先地位。

根據11月底最新出爐的排名，銀行高資產業務的前三大排名未較上月改變，仍是中信、兆豐、合庫，高資產客戶數分別為1686人、1259人、1239人，總資產規模則分別為1717億、1614億、1432億元，三家銀行裡，中信與兆豐各較10月底的資產規模增加45億、55億。

中信銀 金管會 兆豐 上海商銀

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