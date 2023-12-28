趕在年底前通關！中信銀補件後 獲金管會高資產理財續牌
趕在年底前通關，中信銀獲金管會高資產理財續牌。銀行局今日表示，第一波銀行局所核准的三家高資產理財銀行，執照已經全部獲得續牌。
其中兆豐跟上海商銀在月前就已經獲得續牌，中信銀則在金管會數度要求補件之後，終於也在今年底前的最後時限，得到金管會同意續發執照。
銀行局統計，中信銀目前也是高資產理財業務量最大的銀行，尤其在近二年高資產業務當紅的債券結構型商品發行上，中信銀更是領頭羊，包括在9月一口氣新發行6檔外幣結構債、10月再發2檔外幣結構型商品，也使其資產規模和客戶數都持續維持領先地位。
根據11月底最新出爐的排名，銀行高資產業務的前三大排名未較上月改變，仍是中信、兆豐、合庫，高資產客戶數分別為1686人、1259人、1239人，總資產規模則分別為1717億、1614億、1432億元，三家銀行裡，中信與兆豐各較10月底的資產規模增加45億、55億。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 這商圈最快復甦！北市店租破萬元店面年增3倍 專家：最糟時間已過
▪ 北市平面車位建案占比跌破5成 1個平面車位可抵桃園2個這
▪ 彰化縣明年土地公告現值 這處「地王」每坪70萬元蟬聯
▪ 高市113公告土地現值地價微調漲 大遠百連11年蟬聯地王
▪ 部落客中永和尋安身立命處 看屋月餘嘆房價高灰心轉戰桃園
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言