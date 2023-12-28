南山人壽引進生成式AI課程、改造辦公空間 提升職場幸福感

只有高薪還不夠，年輕世代求職更看重「自我價值實現」及「友善的工作環境」。近年產業環境轉變快速，南山人壽大力擁抱科技變革，積極推動數位轉型，強調永續人才培育，持續優化工作流程，同時引進生成式AI、Python程式設計、文學講座等多元課程，並在企業60週年之際啟動辦公空間改造，以空間驅動轉型，刺激創新思維，同時藉由舉辦運動賽事、歌唱舞蹈競賽、活絡社團等員工活動，打造友善多元的工作環境，提升職場幸福感！

南山人壽引領保險價值轉型，持續以「服務賦能」、「數位賦能」作為轉型發展核心。南山人壽董事長尹崇堯表示，這幾年，受國際政經局勢、科技發展、人口老化影響，工作模式逐漸產生轉變，未來的人才必須具有多樣性，才能應變社會的變化，如何找到新世代的多元人才，並且給予人才足夠的舞台創造價值，將是企業的重要目標。南山人壽聆聽年輕世代的需求，除了給予員工機會發揮所長，更鼓勵培養工作外的生活嗜好，透過舉辦運動競賽、跨領域課程、公益等活動，希望同仁及業務夥伴在南山人壽不只是工作，而是在工作領域外也能展現個人價值，得到自我實現的滿足感，逐步帶動職場氛圍的改變。

延續數位賦能的概念，為打造方便同仁協作、溝通的辦公環境，南山人壽將總公司最高樓層，開闢為能夠飽覽101美景的多功能會議室，不僅打破制式桌椅邊界、使用搶眼活潑的撞色系，更導入數位思維，方便使用者靈活共享資料與跨域交流，成為戰略布局、激盪創意的重要場域。

為了將更多空間留給同仁，南山人壽也重新改造總公司一樓大廳，打造充滿書香綠意的閱讀空間，不僅提供多樣性書籍供同仁免費借閱，還不定期舉辦讀書會及文學講座，已陸續邀請包括翻譯文學作家李靜宜總編輯、歷史文學作家楊照、知名作家簡媜、相聲演員馮翊綱等人至公司演講，期待同仁藉由多元思想交流碰撞出新的火花，發展保險金融專業職能之外的興趣與知識，在專注工作的同時，也能好好體驗不同面向的生活，培養更多其他面向的長才。

導入RPA與AI人工智慧，提升員工數位賦能

科技發展日新月異，南山人壽積極於作業流程中導入機器人流程自動化 (RPA)、AI、機器學習等創新應用，今年更成立「Beyond Lab」，導入超自動化(Hyperautomation)的概念，促進各部門跨領域協作，實現持續業務流程優化與自動化工程，專案輔導業務及客服流程優化，提高效能及品質，並積極採用Low / No Code技術。此外，南山人壽也開設Python 程式設計課程，提升同仁數位解決問題的能力，加速南山人壽的數位賦能與轉型。

此外，隨著生成式人工智慧ChatGPT在全球引爆AI浪潮，南山人壽領先金融同業舉辦生成式AI系列活動，邀請前InfuseAI共同創辦人兼營運長薛良斌、台灣微軟首級技術長花凱龍、台灣人工智慧學校校務長蔡明順，分別從產業面、技術面、應用面分享生成式AI如何加速既有工作方式。同時，針對內勤同仁舉辦AI創作展比賽，祭出高額獎金，鼓勵同仁使用各種生成式AI工具進行文字與影音圖像的創作，培育具備多元技能的人才。

重視員工健康，上班時間一起運動樂活

南山人壽近年積極形塑健康、溫暖、活力的企業文化，以「健康」為主軸舉辦多樣化的企業活動，包括運動公開賽、名醫講座、鼓勵參與社團等，希望從各面向將健康意識植入每一位內勤同仁及業務夥伴的DNA，提升員工幸福感及凝聚力。不僅比照國際級運動比賽競賽規模舉辦「南山公開賽NS OPEN」，廣邀南山人壽的內勤同仁、業務夥伴以及南山產物一起組隊參加籃球、羽球、壘球競賽。

總公司也發起每月一次的健康「One Hour」活動，讓同仁運用上班時間一起運動樂活，幫助養成運動及關注健康的習慣。除了鼓勵運動，南山人壽也重視員工的休閒娛樂，不定時在大廳設置KTV包廂、籃球機等遊戲設施，還盛大舉辦歌唱及舞蹈大賽，讓同仁有機會排解壓力。

南山人壽表示，「人」是保險業的核心，未來的人才將是多元人才，期望透過各項活動與辦公空間改造，驅動企業加速轉型，創造人才的多元性。南山人壽將持續作為員工最堅強的後盾，攜手內外勤向社會傳遞幸福的價值，用「溫暖」、「活力」的氣象邁向未來。

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