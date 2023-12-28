新台幣連二升 午盤升近2角 暫收30.684元
新台幣今（28）日再度暴力升值，今日為2023年倒數第二個交易日，交投熱絡，新台幣維持昨日上漲速度，今日新台幣對美元匯率開在30.88元，盤中最高升2.32角，來到30.648元，午盤暫收30.684元，升1.96角，交易金額12.92億美元。
美元指數持續表現弱勢，今日上午來到100.8附近，提供非美貨幣升值空間，日圓、韓元、人民幣、歐元及英鎊均升值，不過以新台幣升值幅度最大。展望後市，匯銀主管預期若外資持續湧入，明年開紅盤後，新台幣匯率可能直奔30.5元。
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