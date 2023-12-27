泛公股助陣增資 將來銀行公股比重升至72%

泛公股助陣將來銀行增資，尤其是接手新光、凱基銀兩股東未參認現增的部位，使持股繼續攀升，據將來銀行統計，目前其泛公股的持股因此再增2至3個百分點，已破70%，增至72%，對於未來營運，將來銀行總經理許柏林表示，依照原先開業5年之後獲利的計畫，預計2026年底會轉虧為盈。

外界矚目純網銀申請BNPL（先買後付）業務的動向，許柏林明確表示，將來銀行未有申請該業務的打算。許柏林對此分析，該業務風險較高，需要有龐大的數據資料庫來支撐，但將來銀行目前累積的客戶資料並不多，不夠判讀風險，因此，並未有申請該業務打算。

儘管明年將吹起降息之風，甚至台灣央行不無跟進可能，但許柏林表示，明年將來銀行的活存利率，不但不會減少，還會逆勢上調，箇中秘訣，在於將來銀行找到四大業務作為獲利後盾，並已規畫放款結構配比。

找到更多資金去化方式，使純網銀將來銀行明年推出優利活存業務，更將無後顧之憂。許柏林在27日受訪時表示，將來銀行12月已取得聯貸執照，同時已備妥四大業務來取得手續費、息收等更多獲利，因此現行的1.3%活存利率將可望在明年繼續上調，上述的四大業務，還包括明年第一季將開辦信託業務、第二季開辦外匯業務，都可取得手續費。

除此之外，將來銀行第二大股東兆豐銀，本身就是聯貸雙雄之一，今年第三季還拿到全體國銀聯貸排名第一，也將挹注將來銀行更多參貸機會。而在房貸業務上，許柏林表示，目前房貸餘額已有45億，且以每月8億的增量持續增加中，未來在放款結構上，大約會呈4成房貸、3成聯貸、3成信貸的配比進行；此外，將來銀行的存款戶，累積至今，已有35萬戶。

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