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搶國銀頭香 國泰世華搶攻柬埔寨數位金融 結盟支付業者拓展金流生態圈

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華柬埔寨子行致力結合Bakong支付系統，推廣商戶使用KHQR二維支付，截至目前為止，已成功推廣商戶數約達4,000家。 國泰世華銀行／提供
國泰世華柬埔寨子行致力結合Bakong支付系統，推廣商戶使用KHQR二維支付，截至目前為止，已成功推廣商戶數約達4,000家。 國泰世華銀行／提供

國銀積極布局「新南向」，國泰世華銀行於柬埔寨深耕10年，近年跟隨集團戰略發展目標，以數位金融推動柬埔寨消金業務，致力提升客戶數位金融體驗。

柬埔寨政府於2020年正式推出國家級清算與交易系統「Bakong」，推出至今總用戶已達790萬人，約為柬埔寨全國人口的一半，顯見數位支付的需求將持續擴增。因此，2023年國泰世華柬埔寨子行（簡稱CUBC）正式推出mBanking 網路銀行，並提供Bakong轉帳與支付服務，成為柬埔寨當地首家推出數位開戶並成功串接Bakong系統的台資銀行。

國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓表示，國泰世華以數位服務深入經營柬埔寨當地市場，今年推出「CUBC mBanking App網路銀行」，開始啟動數位獲客，並結合新興支付服務，運用數位工具拓展客群，透過支付工具帶入金流及存款，同時積極拓展第三方異業合作。

根據國泰世華柬埔寨子行統計，行內每月平均有超過6,000筆臨櫃存款交易，說明客戶有存款的實際需求，因此繼今年2月推出mBanking網路銀行，提供線上開立數位帳戶、即時轉帳服務，以及安全便利的金融體驗後；10月再與金融科技公司TrueMoney 展開異業合作，透過其廣大代理商網絡的優勢，使辦理存提款服務據點從15個擴增到15,000個，滿足當地客戶儲蓄與現金提領需求，加速擴大消金客戶服務。同時，CUBC也致力結合Bakong支付系統，推廣商戶使用KHQR 二維支付，截至目前為止，已成功推廣商戶數約達4,000家，未來也將持續推動該項服務，提供完整商戶金流。

葉展皓指出，東協國家支付商機可期，展望未來，除了發展消金拓展客源，更要讓現有的消金客戶都能全數使用mBanking線上服務，同時秉持「One Team，One Bank」精神整合集團資源，擴大布建數位場景與通路整合，持續運用數位通路提供客戶便利的數位金融服務。接下來也預計透過第三方合作夥伴的力量，提升服務便利性，協助CUBC融入當地數位金融場景，期許未來能成為在東南亞地區，提供最優質消金業務及數位解決方案的台資銀行。

國泰世華 柬埔寨 數位金融

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