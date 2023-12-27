仁寶早盤爆大量、成交逾11.6萬張 股價再創近13年高點

金仁寶集團旗下仁寶電腦（2324）近日漲勢凌厲，今（27）日早盤以39.5元開高走高，並獲買盤大舉進駐，股價大漲至40.3元、衝上近13年高點、續寫波段新高，較前一交易日收盤價上漲1.25元、漲幅高達3.2%，截至上午10點半成交量就已達11.6萬張，市場買氣驚人。

市場盛傳，搭載人工智慧技術的AI PC，最快有機會於2024年夏天正式問世，屆時將驅動筆電市場迎來一波換機潮， 而筆電代工廠仁寶日前已透露，內部認為整體筆電市場已邁向復甦之路，並預估最明顯的成長幅度，將落在2024年，此外，若再加上AI PC全新題材的啟動，則有望成為此波換機潮的最大贏家。

仁寶昨日獲三大法人買超8585張，擠進三大法人買超排行第十名，其中自營商已連續買超達5個交易日、投信也買超2個交易日，放眼整體市場買氣已明顯回升，而仁寶單日成交量達17.7萬張，穩居個股成交量排行冠軍之位，儼然成為當日台股盤面上最新人氣王。

金仁寶集團從1973年金寶電子（2312）創立開始，迄今已跨越50週年，一路跟著台灣人一起成長，從最初的電子計算機、傳真機、印表機等消費性電子產業開始，跨足電腦產業、通訊產業、綠電、儲能產業至醫療體系相關產業，50年來發展出多樣性的科技產品，助台灣走向未來科技，也帶領集團多檔個股走勢齊揚。

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