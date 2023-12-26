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金管會永續金融評鑑結果出爐 評比前20%是這10家業者

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今公布第一屆的永續金融評鑑排名前20%的業者名單，共有銀行業7家、證券業2家及保險業3家。圖／本報系資料照片
金管會今公布第一屆的永續金融評鑑排名前20%的業者名單，共有銀行業7家、證券業2家及保險業3家。圖／本報系資料照片

金管會今日公布第一屆的永續金融評鑑排名前20%的業者名單，共有銀行業7家、證券業2家及保險業3家，其中銀行業入選前20%的包括元大銀行、中信銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、第一銀行、國泰世華銀行、彰化銀行；證券業入選前20%的則有宏遠證券、統一證券；保險業入選前20%的，則有南山人壽、國泰人壽、富邦人壽等3家。

第二屆也將有更多金融業者加入評鑑，尤其是證券商。金管會綜合規畫處長胡則華說，第二屆就會把上市櫃金控旗下的證券業都納進來，合計證券業共有23家，投信業會有5家納入評比，標準為資產規模在6千億以上，保險公司也會再增加3家，為17家。

在金管會的評比指標裡，倘若業者碰到重大裁罰也會因而被扣分，至於被扣分的裁罰金額，也會訂定門檻，裁罰標準包括了銀行被罰1千萬以上，或受到限制性處分，其他若是社會矚目案件，還會加倍扣分；證券業若裁罰達1百萬，會被扣分，若情節重大也會再增加扣分；保險業的裁罰扣分，則以300萬為基礎。

和金管會一起參與評鑑的金融研訓院說明，第一屆評鑑結果中，金融業者應持續精進的主要有三個構面，其中，在淨零轉型的支援上，像是客戶因應減碳及轉型的現況、投融資對象、承保對象、輔導企業的議合情況，以及是否提出產品服務來鼓勵客戶訂定轉型方案和淨零計畫等，都為未來應努力的重點。

而在普惠金融實施的構面，在受評機構提供友善服務，降低申辦作業時間成本這些，是有待強化的部分；在治理機制構面上，主要針對包括獨董席次，是否達到1/3或1/2以上，以及董事會的多元化政策是否具體落實在管理目標，也有待精進。

在名單公布上，今年第一屆是公布前20%，胡則華也表示，接下來會再評估如何進而公布到前50%，以及全部的名單。

金管會 保險 台北富邦銀行

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