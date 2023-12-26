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凱基證券奪多元信託創新獎兩大獎 證券業最大贏家

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券推動多元信託創新，解決客戶理財痛點並落實普惠金融，一舉囊括2023 Trust Award 多元信託創新獎「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎、「最佳有價證券信託創新獎」優質獎兩項殊榮，為證券業最大贏家。

該獎項經專業評審三階段審查，凱基證券從眾多參賽業者之中脫穎而出，財富管理及信託業務為同業楷模，幫助客戶輕鬆投資累積財富，樂活安養未來生活。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，榮獲「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎，是以在財富管理業務上運用「信任」的五個英文字母打造出「TRUST 新使命」，秉持「不是為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」，使客戶輕易瞭解當前的投資市場環境及變化，持續打造與眾不同的實體及數位行銷內容。

例如專業團隊編撰的投資策略周報與環球投資觀點等研究資源，以及財富傳承的法律、信託及稅務等重要議題的實體刊物，為客戶規劃多元、穩健及完整的財富管理信託服務。

此外，凱基證券以獨創雙借券平台架構奪下「最佳有價證券信託創新獎」，不僅提高客戶交付信託股票出借之機會，活化客戶資產，創造第二筆財富，並可由借券收入配合定期定額股票及ETF交易增加第三筆財富。

凱基證券借券信託資產規模長期為同業之冠，市占率穩定成長，為善盡社會企業責任，使小資族、投資新鮮人輕易獲取投資觀念及方法，透過發送EDM、官網「借券小學堂」專欄內容推廣借券信託優點，而為防範投資詐騙，輔以線上APP服務及簡訊通知加值服務，讓客戶方便掌握出借股票成交資訊，輕鬆賺取借券收益。

阮建銘指出，凱基證券財富管理團隊推動多元投資理財管理服務，重視客戶權益保護，給客戶的不只是一個產品，而是完整的解決方案，唯有以客戶的需求為初衷，不斷優化體驗創造價值，才能持續獲得客戶的信任與肯定。

凱基證 財富管理 證券商

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