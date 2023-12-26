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國泰寒冬送暖22載 學子歡喜遇到愛

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰寒冬送暖與三和國小孩子同樂，共度美好時光。圖/國泰慈善基金會提供
國泰寒冬送暖與三和國小孩子同樂，共度美好時光。圖/國泰慈善基金會提供

邁入第22年的「國泰寒冬送暖活動」，22日前進新北市金山區三和國小，即使低溫來襲，抵擋不住國泰志工的溫暖愛心，他們化身聖誕老人，將禮物親手送給孩童，還安排精彩的音樂與魔術表演，現場氣氛熱烈，讓偏鄉忘卻了寒流，感受到滿滿的深厚暖意。

集團主管群散播愛 今年送暖14縣市、128校

由國泰慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會共同舉辦的「2023國泰寒冬送暖」今年前進14個縣市、128所偏鄉學校，把愛心傳遞給全台超過10,600名的孩童，國泰志工實際走入偏鄉，為社會創造永續發展的培力價值。

今年包括國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢、國泰投信董事長張錫、國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰產險總經理陳萬祥等主管均參加不同場次的寒冬送暖，以行動關心偏鄉，把愛的種籽深植在每位學子心中，期許為他們將來的人生道路帶來正面力量。

「國泰寒冬送暖活動」22日走進金山三和國小，包括國泰世華銀行基金會董事長李明賢、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰產險副總經理朱政龍、國泰世華銀行文教基金會秘書長紀培玉、國泰建設文教基金會總幹事陳佳延、國泰人壽慈善基金會總幹事王麗秋、國泰人壽基隆分隊課長余茂青等人，與孩子共度一個美好的溫暖上午時光。

給人幸福就是幸福 三和國小感佩國泰用心

國泰世華銀行基金會董事長李明賢笑說，每年參加寒冬送暖雖然多了一歲，但看到孩子們的笑容跟活力， 感覺心情上就年輕了一歲，而且「對的事，做下去就對了，這就是為什麼國泰每年持續辦理寒冬送暖的原因」。

國泰世華銀行總經理李偉正也說，看到這麼多小朋友露出開心的笑容，國泰人也跟著開心，因為「給人幸福，就是幸福」。三和國小校長陳紹賓也感佩國泰22年從不間斷的寒冬送暖活動，展現關懷社會的企業公益精神。

音樂、魔術fun童心 孩子：拿到禮物好驅寒

國泰為三和國小師生準備了精彩的表演節目，烏克麗麗演奏家Peter謝庭穎帶來〈捕魚歌〉、〈紅蜻蜓〉、〈學貓叫〉等精彩歌曲，帶著孩子一起讓音樂迴盪在校園；魔術師康乃星更搬出拿手絕活，在令人眼花撩亂的魔術表演中，緊緊抓住孩子的目光，還邀請孩子一起上台共同

表演，全場笑聲不斷；當然，現場最後聖誕老公公現身，跟著國泰主管與志工群們一起發放禮物，場面溫馨。

三和國小幼兒園的楊同學說，她最喜歡魔術師的表演，「那個衛生紙變成雪花真的好厲害好漂亮」。三年級的高同學全場笑得開心，不論是烏克麗麗唱歌、魔術師的表演她都喜歡，「尤其看到同學在台上一起表演魔術，真的是太好笑了！」她說非常謝謝國泰志工來學校，「拿到這麼多的禮物又看了好精彩的表演，雖然今天天氣好冷，但我真的覺得好溫暖」。

國泰安排精彩魔術表演，現場孩童互動熱烈。圖/國泰慈善基金會提供
國泰安排精彩魔術表演，現場孩童互動熱烈。圖/國泰慈善基金會提供
國泰舉辦寒冬送暖前進新北市金山區三和國小，帶來滿滿溫暖。圖/國泰慈善基金會提供
國泰舉辦寒冬送暖前進新北市金山區三和國小，帶來滿滿溫暖。圖/國泰慈善基金會提供
國泰投信董事長張錫19日參與桃園市笨港國小寒冬送暖活動，以實際行動走入偏鄉服務。圖/國泰慈善基金會提供
國泰投信董事長張錫19日參與桃園市笨港國小寒冬送暖活動，以實際行動走入偏鄉服務。圖/國泰慈善基金會提供
國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢（左後）、國泰世華銀行總經理李偉正（右後）致贈三和國小孩童聖誕禮物。圖/國泰慈善基金會提供
國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢（左後）、國泰世華銀行總經理李偉正（右後）致贈三和國小孩童聖誕禮物。圖/國泰慈善基金會提供

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