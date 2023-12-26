國壽、鋒形強強聯手 異業合作激盪新火花

台灣壽險龍頭國泰人壽與台灣雲端人資系統霸主鋒形科技異業合作，在強強聯手下，預期將激盪出新火花。對國泰人壽來說，將可透過鋒形的系統開拓團險客源；對鋒形而言，與標竿企業合作將具有示範效果，兩者將可互惠互利。

國泰人壽groupins+在2022年4月開始就率先與鋒形科技頻頻接觸，經過一年多，雙方不斷集思廣益與溝通協調，並調整雙方各自的系統，終於在今年第3季敲定合作意向及合作模式。

國泰體系一直致力於數位金融，期待給用戶更多元的服務。這次從壽險單位開始與鋒形科技的Femas HR人資系統合作，推廣人事服務包括差勤、薪酬、排班、人事、簽核及打卡等，簡化企業日常的繁瑣流程，提升工作效率，未來不排除進一步與金控旗下其他事業體深入合作，儼然成為集團的試金石。

對於鋒形科技而言，Femas HR系統導入國泰人壽相關團險商品，未來用戶只要進到系統，即可下載符合團險試算需求的表單，企業無須再人工整理保險所需的員工資料，大幅節省時間成本；對於國泰人壽而言，也等同透過數位人資雲端平台增加產品曝光度。

鋒形科技共同創辦人李佳鴻表示，許多企業透過人資系統進行運營管理，將繁瑣的人事任務自動化，同時降低人工作業的出錯率，還能節省時間與資源，也讓企業更專注於本業及員工管理。

共同創辦人杜俐芊也表示，近年來社會對員工權益關注提升，政府不斷強化社福政策，若企業投保團險，稅法上能獲得相關優惠，使團險成為企業保障員工生活、改善勞資關係、提升員工幸福感、及促進工作效率的最佳工具之一。

鋒形科技目前員工人數共51人（含越南胡志明市分公司），平均年齡不到30歲，除了是業界第一家與壽險公司合作的雲端人資系統業者外，不少科技與傳產業的指標大廠，包括啟碁、光隆等，也都一試成主顧。

鋒形產業具有三大優勢，分別為：彈性靈活、價格透明且性價比高、加上完善的服務，使得該公司客戶續訂率高達95%，客戶數逾千家，以「客戶總員工人數」來看，堪稱業界第一大。

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