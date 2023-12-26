快訊

謝立功對黃珊珊訂KPI 民眾黨茶壺風暴為何選前就引爆？

失聯2周終於找到人！普亭頭號政敵納瓦尼遭證實流放北極

NBA／AD耶誕節40分比肩Kobe 惜隊友熄火不敵綠衫軍

國壽、鋒形強強聯手 異業合作激盪新火花

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰人壽與鋒形科技異業合作（由左至右）鋒形科技行銷部組長張言謙、鋒形科技執行長李佳鴻、國泰人壽groupins+產品負責人陳韋旭（經理）。（鋒形科技／提供）
國泰人壽與鋒形科技異業合作（由左至右）鋒形科技行銷部組長張言謙、鋒形科技執行長李佳鴻、國泰人壽groupins+產品負責人陳韋旭（經理）。（鋒形科技／提供）

台灣壽險龍頭國泰人壽與台灣雲端人資系統霸主鋒形科技異業合作，在強強聯手下，預期將激盪出新火花。對國泰人壽來說，將可透過鋒形的系統開拓團險客源；對鋒形而言，與標竿企業合作將具有示範效果，兩者將可互惠互利。

國泰人壽groupins+在2022年4月開始就率先與鋒形科技頻頻接觸，經過一年多，雙方不斷集思廣益與溝通協調，並調整雙方各自的系統，終於在今年第3季敲定合作意向及合作模式。

國泰體系一直致力於數位金融，期待給用戶更多元的服務。這次從壽險單位開始與鋒形科技的Femas HR人資系統合作，推廣人事服務包括差勤、薪酬、排班、人事、簽核及打卡等，簡化企業日常的繁瑣流程，提升工作效率，未來不排除進一步與金控旗下其他事業體深入合作，儼然成為集團的試金石。

對於鋒形科技而言，Femas HR系統導入國泰人壽相關團險商品，未來用戶只要進到系統，即可下載符合團險試算需求的表單，企業無須再人工整理保險所需的員工資料，大幅節省時間成本；對於國泰人壽而言，也等同透過數位人資雲端平台增加產品曝光度。

鋒形科技共同創辦人李佳鴻表示，許多企業透過人資系統進行運營管理，將繁瑣的人事任務自動化，同時降低人工作業的出錯率，還能節省時間與資源，也讓企業更專注於本業及員工管理。

共同創辦人杜俐芊也表示，近年來社會對員工權益關注提升，政府不斷強化社福政策，若企業投保團險，稅法上能獲得相關優惠，使團險成為企業保障員工生活、改善勞資關係、提升員工幸福感、及促進工作效率的最佳工具之一。

鋒形科技目前員工人數共51人（含越南胡志明市分公司），平均年齡不到30歲，除了是業界第一家與壽險公司合作的雲端人資系統業者外，不少科技與傳產業的指標大廠，包括啟碁、光隆等，也都一試成主顧。

鋒形產業具有三大優勢，分別為：彈性靈活、價格透明且性價比高、加上完善的服務，使得該公司客戶續訂率高達95%，客戶數逾千家，以「客戶總員工人數」來看，堪稱業界第一大。

國泰人壽 壽險公司 雲端平台

延伸閱讀

壽險拒即時揭露持股 碰軟釘子

台南清晨天雨路滑 騎士中西區自摔機車成火球

日職／大谷、山本動向成焦點 國內FA市場卻激不出火花

台積電將人事搬風 陸行之提三建議

相關新聞

凱基投信：可望延續2023溫熱行情 2024年倒吃甘蔗

2023年美國聯準會最後一次FOMC會議放鴿，帶動市場樂觀期待降息利多，調查經理人的操作變化，現金比率降至5%以內、投資...

新台幣開盤升0.9分 為31.131

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.131元開盤，升0.9分

台新金控響應政府淨零政策 為碳交所國際碳權首批買家

台灣碳權交易所於12月22日盛大舉行國際碳權交易平台首購企業授證儀式，台新金控（2887）受邀成為首批參與碳權交易之金融...

國壽、鋒形強強聯手 異業合作激盪新火花

台灣壽險龍頭國泰人壽與台灣雲端人資系統霸主鋒形科技異業合作，在強強聯手下，預期將激盪出新火花。對國泰人壽來說，將可透過鋒...

省成本…銀行限縮與超商合作 消費、代收繳費服務將變動

超商非現金支付多元化，除了直接刷信用卡，也有不少人喜愛電子支付，但有五家銀行陸續調整與超商的合約，據了解，2024年起的...

2大超商：持續多元支付服務

明年起將有五家銀行將終止與7-ELEVEN、全家合作，統一超商表示，7-ELEVEN持續提供多元非現金支付工具，滿足消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。