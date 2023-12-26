三商美邦人壽歲末送暖 提供弱勢學生微型保險

三商美邦人壽（2867）今年10月發起為期2個月的「公益30 寶特瓶傳愛助弱勢」活動，於全台七地設置回收站，共計1,696人次響應，募得近7萬支寶特瓶，並於聖誕節前夕，與大愛感恩科技及慈濟基金會一同前進新竹縣尖石鄉新樂國小等原住民小學，贈送學用品及由回收寶特瓶再製的環保圍巾，三商美邦亦提供慈濟大學與慈濟科技大學弱勢學生一年期微型保險，傳遞給孩子們溫暖的祝福。

本次公益活動由三商美邦人壽、大愛感恩科技及慈濟基金會三方合作，號召社會大眾、三商美邦人壽保戶及同仁共同回收寶特瓶，短短2個月期間，就募集到近7萬支寶特瓶，並由大愛感恩科技及慈濟基金會協助再製成為環保圍巾與智慧筆，結合三商美邦提供的學用品，組成安心就學大禮包，於溫馨的12月送給新竹縣新樂國小、南投縣希娜巴嵐國小、嘉義縣達邦國小與屏東縣泰武國小等4校的305位原鄉小朋友，以實際行動傳遞滿滿的愛與關懷，讓偏鄉學童能快樂的度過聖誕節；大愛感恩科技也於入校當日提供環境教育課程，並帶領學童DIY手作環保天燈，讓小朋友從小學會尊重萬物、愛惜資源，並養成隨手做環保的好習慣。

此外，三商美邦人壽亦前往位於花蓮的慈濟大學與慈濟科技大學，捐贈一年期微型保險予2校共321位學生，並由慈濟科技大學校長羅文瑞及慈濟大學副校長何縕琪代表受贈，期望藉由提供基礎意外保障的守護，讓學生們可以安心就學。

三商美邦人壽感謝本次活動的合作夥伴，與所有參與募集寶特瓶的民眾、保戶及同仁們，合力共創善循環，讓社會邁向共好，三商美邦人壽也將持續於本業精進，發揮壽險業穩定社會的力量，並積極投入公益推展，回饋社會對三商美邦人壽成立30年來的肯定。

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