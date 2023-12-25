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開發金參與首批碳權交易購入3000噸碳權 實踐永續淨零

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控及子公司積極參與首批碳權交易，由營運管理處資深副總經理賴俐臻（圖右）代表接受授證。開發金控／提供
開發金控及子公司積極參與首批碳權交易，由營運管理處資深副總經理賴俐臻（圖右）代表接受授證。開發金控／提供

開發金控（2883）致力實踐永續淨零願景，響應台灣碳權交易所國際碳權交易平台登場，開發金控及子公司積極參與首批碳權交易，購入3000噸碳權，未來將配合綠電導入，使用於總部大樓等自身營運管理的碳抵換，達成2024年總部大樓碳中和目標。

開發金控身為台灣第一家提出2045年全資產組合淨零碳排的金控公司，從「自身營運減碳」與「投融資組合減碳」兩大面向著手，依循國際永續方法學，逐步邁向淨零願景。

在自身營運方面，開發金控總部為綠建築大樓，結合智慧節能系統，並自2022年起，每年採購500萬度綠電，逐步提高綠電使用率，第二階段綠電規劃已於今年完成。首批購入的3000噸碳權，將使用於總部大樓之碳抵換，預計2024年達成總部大樓碳中和，降低自身營運對環境的衝擊。

開發金控期許成為永續金融領導者，開發金控及旗下子公司，均已在董事會轄下成立永續委員會，全面升級永續治理層級，並落實各項綠色金融行動方案，逐年降低投融資碳排量，協助客戶推動低碳轉型。

開發金控在環境、社會、公司治理的永續成就，接連獲得國際級肯定，不僅連續七年入選富時社會責任指數（FTSE4Good Emerging Index），更連續四年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）成分股；其中環境面向表現名列全台第一、全球第二，開發金控將攜手子公司，提供全方位創新金融服務，為客戶打造更具韌性的未來。

開發金控 碳權交易所

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