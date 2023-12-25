金管會祭6招 銀行警示帳戶成長趨緩
為降低銀行警示帳戶，金管會祭出六大招，成效顯現。據金管會統計，銀行警示帳戶是在2021年、年成長60%達到顛峰，到今年11月底止，成長率已降到32%。
據統計，2021年底銀行和信合社警示帳戶共6萬4,678戶，全年增加2萬4,035戶或59%，2022年則增加2萬6,135戶到9萬813戶，但年增率已降到4成，2023年9月底是11萬766戶，年增再降到34%，11月底再降到32%。
金管會表示，警示帳戶累積統計數雖有增加，但在督促銀行強化各項風險控管機制，包括：強化開戶審查程序(KYC)、提升異常金流之偵測效能、就疑涉不法帳戶加強與檢警聯防等，警示帳戶數成長率已明顯趨緩。
金管會對防詐已祭出6大招，一、臨櫃關懷，及時攔阻民眾受損，二、金警合作，強化風險偵測效能，三、導入科技防詐，以AI技術輔助清查可疑帳戶，四、透過立法，從源頭阻斷投資詐騙廣告，五、強化對虛擬資產交易平台業者的規管，六、強化第三方支付業者之虛擬帳號管控。
金管會表示，也配合數位發展部日前發布對第三方支付業者採行「能量登錄」制度，金管會也通函金融機構，未來就未完成能量登錄之第三方支付業者錄，銀行在受理其開戶時（即新戶），則不受理；若為銀行既有客戶（即舊戶），在該部訂定之緩衝期內（112.12.31前）未申請能量登錄者，則不提供虛擬帳戶服務，透過部會合作，公私協力強化對於帳戶管控。
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