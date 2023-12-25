該不該領完年終再離職？網友們的建議是…
1111人力銀行指出，近日在銀行擔任櫃員的網友在論壇發文表示，覺得越來越撐不住，每天睡前開始為了明天要上班而煩躁，原本預計撐到2月底，領完將近兩萬元的年終再走，但因為人手不足無法休假去面試，考慮是否裸辭再開始找工作，猶豫該為了年終再撐一個月嗎？
此文一出引起版上熱心網友給意見「存款不夠的話建議不要現在離，年底的職缺真的很少」、「建議不要裸辭，請假去面試」、「我也是在銀行撐到領到年終才閃人」、「如果你已經很痛苦多那兩萬塊幹嘛呢」、「其實不用害怕裸辭，裸辭更方便排面試時間」、「兩萬而已不用想，自己開心最重要」！
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