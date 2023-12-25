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回應智冠半夜聲明 網銀再發聲明稿

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
針對智冠今日凌晨聲明，網銀今早也再度發布聲明稿回應。圖／網銀國際提供
針對智冠今日凌晨聲明，網銀今早也再度發布聲明稿回應。圖／網銀國際提供

針對智冠（5478）今日凌晨聲明，網銀今早也再度發布聲明稿回應，以下為網銀聲明稿：

1、股權交換一案，智冠公司所稱三年閉鎖期等語，並無載明罰則，此舉有違合約精神，無法產生實質閉鎖效果。智冠市值53億換取榮剛（5009）市值32億的股權，也確實是當下的客觀事實。

2、榮剛公司在其鋼鐵本業上，的確有其成就。但硬把鋼鐵跟點數結合，透過文字虛構未來願景太牽強。無法提出有效的預估綜效數據，單憑空泛文字，並無法說服智冠眾多股東。

3、至於智冠公司所稱無意進入博弈產業，但博弈遊戲乃為遊戲產業一環，智冠點卡介接了眾多的博弈遊戲，智冠旗下子公司也研發多款博弈遊戲，國內很多遊戲廠更是積極的進軍這塊廣大的國際市場，並且取得很好成績。也請智冠公司尊重自己本身的業務以及在這產業打拚的夥伴們，勿以錯假資訊誤導社會大眾。

4、網銀國際為智冠的股東之一，在此再次重申，基於對所有股東在董事會的負責，本公司反對智冠與榮剛的股權交換。也請金管會與櫃買中心，詳查此案，勿讓股權交換淪為少數股權人士操縱股價與控制董事會的工具。

智冠 博弈 榮剛

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