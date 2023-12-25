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彰銀金融服務 全方位便利
彰化銀行日前舉辦「公平待客新趨勢與新價值」論壇，透過專題演講及座談方式，楬櫫彰銀致力透過金融科技落實普惠金融，更持續運用在線上公益捐款以及推廣樂齡財產信託上，傳愛永不止息。
為了讓更多年輕客戶更便捷使用銀行服務，彰銀表示，在e財寶數位存款、線上貸款、台灣Pay、信用卡等業務已推出多項創新、便利又安全的數位服務，免去客戶親臨分行的時間成本、減少實體鈔票接觸染疫風險，還能享有高額回饋優惠，未來彰銀也將因應客戶生活型態的改變，持續優化數位金流服務，以提供更人性化的數位體驗。
而為因應高齡化社會來臨，彰銀也推行「安養信託」及「預先簽訂安養信託」服務，事先與銀行約定未來退休金的規畫與運用方式，並將資金交付銀行協助管理，達到「資產保護、專款專用、自主規畫、具信託監察人把關」等四大保障，全面防堵詐騙，保障高齡者財產安全。此外，彰銀並進而透過異業結盟，讓信託服務觸角延伸至樂齡生活圈，提供一對一專屬量身規畫的信託服務。
彰銀對於全面防制金融詐騙更不遺餘力，除透過官網「防制金融詐騙教育宣導專區」及社群媒體進行防詐宣導，並積極推動各項防詐措施，以具體行動配合政府機關共同打擊詐騙，致力守護客戶財產安全。
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