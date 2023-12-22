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合作金庫三度榮獲金管會表揚公平待客優良銀行

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
合庫三度榮獲金管會表揚公平待客優良銀行，由金管會黃天牧主委（左起）頒獎予合庫銀行總經理蘇佐政。 合庫銀行／提供
合庫三度榮獲金管會表揚公平待客優良銀行，由金管會黃天牧主委（左起）頒獎予合庫銀行總經理蘇佐政。 合庫銀行／提供

合庫銀行致力於實踐公平待客原則，深受主管機關肯定，12月22日第三度榮獲金管會「112年度金融服務業公平待客原則表現優良銀行」表揚，肯定合庫銀行將「主動、靈活、創新」的精神充分融入公平待客經營理念，積極落實金融消費者保護之承諾。

合庫銀行重視客戶意見及建議，設立多元溝通管道，並領先公股同業，導入ISO 10002客訴品質管理國際標準，以妥善處理客訴，今年度首度舉辦「客戶申訴案件檢討座談會」，由總經理主持，邀請董事長親自與會督導，針對客訴問題拉高研議層級，進行合庫銀行制度面、作業面及系統面全方位的檢視優化，展現由上而下推動落實公平待客的決心。

為展現對普惠金融承諾，合庫銀行於各營業單位設置金融友善服務人員，並對年長者臨櫃，彈跳「加強關懷提問」提醒視窗，以利櫃檯同仁提供貼心服務，新訂「金融友善服務準則」、「金融友善服務作業Q&A」，作為第一線同仁服務高齡及身心障礙客戶之實務作業參考等。另外，合庫銀行也推出「視訊核身」、「金融行動身分識別FIDO」等創新服務，全面打造更友善的金融環境。

合庫銀行攜手政府共同反詐，加入「鷹眼識詐聯盟」，並參與「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動。合庫銀行積極響應金管會打擊詐欺犯罪政策，名列金管會公布112年前3季臨櫃關懷阻詐件數前10大銀行，攔阻詐騙成效卓著。

合庫銀行未來也將持續深度實踐公平待客，積極配合政府政策，秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的精神，提供公平、友善、誠信的服務，成為永遠的「大家的銀行」。

合庫 金管會 詐騙

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