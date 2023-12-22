合作金庫三度榮獲金管會表揚公平待客優良銀行
合庫銀行致力於實踐公平待客原則，深受主管機關肯定，12月22日第三度榮獲金管會「112年度金融服務業公平待客原則表現優良銀行」表揚，肯定合庫銀行將「主動、靈活、創新」的精神充分融入公平待客經營理念，積極落實金融消費者保護之承諾。
合庫銀行重視客戶意見及建議，設立多元溝通管道，並領先公股同業，導入ISO 10002客訴品質管理國際標準，以妥善處理客訴，今年度首度舉辦「客戶申訴案件檢討座談會」，由總經理主持，邀請董事長親自與會督導，針對客訴問題拉高研議層級，進行合庫銀行制度面、作業面及系統面全方位的檢視優化，展現由上而下推動落實公平待客的決心。
為展現對普惠金融承諾，合庫銀行於各營業單位設置金融友善服務人員，並對年長者臨櫃，彈跳「加強關懷提問」提醒視窗，以利櫃檯同仁提供貼心服務，新訂「金融友善服務準則」、「金融友善服務作業Q&A」，作為第一線同仁服務高齡及身心障礙客戶之實務作業參考等。另外，合庫銀行也推出「視訊核身」、「金融行動身分識別FIDO」等創新服務，全面打造更友善的金融環境。
合庫銀行攜手政府共同反詐，加入「鷹眼識詐聯盟」，並參與「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動。合庫銀行積極響應金管會打擊詐欺犯罪政策，名列金管會公布112年前3季臨櫃關懷阻詐件數前10大銀行，攔阻詐騙成效卓著。
合庫銀行未來也將持續深度實踐公平待客，積極配合政府政策，秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的精神，提供公平、友善、誠信的服務，成為永遠的「大家的銀行」。
▪ 房仲愛問「做什麼職業」怎麼回？ 過來人曝1說法：大部分都找話聊
▪ 政策利空淡化！10月預售量衝1萬件 僅台北市表現最平淡
▪ 賴清德萬里老家公益信託…違建可以嗎？估價師：一幅畫也行「看有沒有人接受」
▪ 他問買70年屋齡公寓值得重新裝潢嗎？ 網勸：買台北更年輕的房子
▪ 張旭嵐／為了解決1問題 美女主播夏嘉璐3次換屋找到理想房子
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言