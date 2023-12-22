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合庫金控參與碳權首購 今舉行授證儀式

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
合庫金控主動參與碳交所首批碳權交易，由環境部部長薛富盛（左起）頒發碳權首購證書予合庫金控董事長董瑞斌。 合庫金控／提供
合庫金控主動參與碳交所首批碳權交易，由環境部部長薛富盛（左起）頒發碳權首購證書予合庫金控董事長董瑞斌。 合庫金控／提供

台灣碳權交易所今（22）日上午舉辦國際碳權交易平台啟用暨首購企業授證儀式。合庫金控（5880）為積極落實減碳永續行動，參與國家氣候行動，主動參與碳交所首批碳權交易，並於今日由金控董瑞斌董事長代表接受碳權首購證書。

董瑞斌表示，本次購買之碳權，將用於推動集團及各子公司持續推動的減碳及碳中和工作，並藉由購買之碳權計畫，促進多項聯合國所訂定的永續發展目標（SDGs），在達到企業減碳指標的同時，兼顧實現社會包容及氣候公平等普世價值，未來合庫金控也將持續朝推動企業永續發展及金融包容方向邁進。

合庫金控本月初以優異成績被納入道瓊永續指數（DJSI）成份股，顯見集團多年來推動永續發展的行動已逐漸開花結果。

合庫金 減碳 董瑞斌

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