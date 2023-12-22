聯準會預計明年降息三碼 鴿派立場激勵股債上漲

聯準會於12月再次按兵不動，主席鮑爾稱希望在實現2%通膨目標前就開始降息，利率點陣圖更預計2024年可望降息三碼，立場超預期鴿派，帶動股債齊揚。過去一週整體股票型ETF仍呈現資金淨流入718.8億美元，幾乎所有市場都呈現資金淨流入，美國、全球、中國、歐洲、新興市場、日本、亞太、拉美市場分別流入604.65億、37.6億、26.61億、12.66億、5.82億、3.63億、2.18億、0.22億美元資金。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為科技、非核心消費、金融；淨流出金額最高的產業為能源，其次為核心消費、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會為2024年降息開啟綠燈，為金融市場多頭注入強心針，尤其主席鮑爾稱希望在實現2%通膨目標前就開始降息，立場比預期更加鴿派。而展望年底至2024年，面臨景氣放緩但仍具備韌性、通膨持續朝2%邁進的最後一哩路，2024年主要央行貨幣政策將出現轉向，啟動降息循環，有助延續債市長線多頭行情，降息時點及幅度將取決於個別國家的經濟情勢而定。

建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為核心，網羅高股利股票、優質債息收益及債券資本利得空間。另方面，目前數據顯示美國經濟有望實現軟著陸，加上AI發展及應對氣候變遷所需的基礎建設投資將成為未來經濟成長的主要驅動力，有利股市多頭續航，而美元強勢隨聯準會轉鴿而弱化，有望引導資金回流亞洲，看好科技、全球氣候變遷、基礎建設、印度、日本及亞洲小型股票型基金，可列為紅包行情首選。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，聯準會升息告終、美國景氣展現強韌，正締造固定收益資產和股票雙重收益機會，但仍需留意高利率對消費者財務，例如房貸、信用卡和汽車貸款拖欠率上升的影響，目前仍看好債券機會多於股市。

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