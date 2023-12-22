快訊

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

玩命關頭男星！馮迪索遭前女助理控性侵「事發後幾小時就被解雇」

獨／海虎潛艦3獲救軍官意識清醒清晨送醫 傳艦內2骨折軍方不證實

聯準會預計明年降息三碼 鴿派立場激勵股債上漲

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

聯準會於12月再次按兵不動，主席鮑爾稱希望在實現2%通膨目標前就開始降息，利率點陣圖更預計2024年可望降息三碼，立場超預期鴿派，帶動股債齊揚。過去一週整體股票型ETF仍呈現資金淨流入718.8億美元，幾乎所有市場都呈現資金淨流入，美國、全球、中國、歐洲、新興市場、日本、亞太、拉美市場分別流入604.65億、37.6億、26.61億、12.66億、5.82億、3.63億、2.18億、0.22億美元資金。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為科技、非核心消費、金融；淨流出金額最高的產業為能源，其次為核心消費、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會為2024年降息開啟綠燈，為金融市場多頭注入強心針，尤其主席鮑爾稱希望在實現2%通膨目標前就開始降息，立場比預期更加鴿派。而展望年底至2024年，面臨景氣放緩但仍具備韌性、通膨持續朝2%邁進的最後一哩路，2024年主要央行貨幣政策將出現轉向，啟動降息循環，有助延續債市長線多頭行情，降息時點及幅度將取決於個別國家的經濟情勢而定。

建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為核心，網羅高股利股票、優質債息收益及債券資本利得空間。另方面，目前數據顯示美國經濟有望實現軟著陸，加上AI發展及應對氣候變遷所需的基礎建設投資將成為未來經濟成長的主要驅動力，有利股市多頭續航，而美元強勢隨聯準會轉鴿而弱化，有望引導資金回流亞洲，看好科技、全球氣候變遷、基礎建設、印度、日本及亞洲小型股票型基金，可列為紅包行情首選。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，聯準會升息告終、美國景氣展現強韌，正締造固定收益資產和股票雙重收益機會，但仍需留意高利率對消費者財務，例如房貸、信用卡和汽車貸款拖欠率上升的影響，目前仍看好債券機會多於股市。

2024 降息 美國經濟

延伸閱讀

00687B爆量9萬多張…領先所有債券ETF！ 他：超驚人直接破了成立以來紀錄

「綠巨人」投資術！中華郵政明年加碼台股200億 鎖定這2種股票

外資買超台股逾300億元 買最多竟是這族群

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

相關新聞

聯準會預計明年降息三碼 鴿派立場激勵股債上漲

聯準會於12月再次按兵不動，主席鮑爾稱希望在實現2%通膨目標前就開始降息，利率點陣圖更預計2024年可望降息三碼，立場超...

解密股王世芯的鍍金之路！比特幣曾差點倒閉 賈文中精準重押：確定3件事就出手

截至今年12月15日收盤，台股共有10檔股價超過千元的高價「千金股」，千元以上高價股的數量從原本的「一枝獨秀」，演變為「一群」燙金新貴。

文曄併購案 聯貸行大洗牌

歐盟反政府補貼法十月上路，牽動文曄併購加拿大半導體公司Future Electronics的六百億聯貸案大洗牌。金融圈人...

新聞分析／文曄併購案…公銀失商機 企業增成本

文曄併購加拿大半導體公司的聯貸商機吸引公股金融圈高度引頸企盼，沒想到因歐盟的反政府補貼法，出現戲劇性轉折。台灣的高科技產...

台壽志工 暖助5.5萬人次

中信金控旗下子公司台灣人壽志工參與公益活動不遺餘力，最新統計顯示，今年志工服務人次逾七千五百人，公益投入受惠人次近五點五...

新青安助攻公股銀房貸躍增 合庫擠下北富銀奪回老四地位

8月新青安上路助攻行庫房貸，促使房貸排名大洗牌。據金管會統計，10月底合庫房貸餘額6,474億元、以9億元之差擠下北富銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。