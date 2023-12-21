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出遊注意！疫情再度升溫 這家旅平險提供法定傳染病保障

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
年底出遊行程多，別忘規劃旅遊平安險。圖/安達產險提供
年底出遊行程多，別忘規劃旅遊平安險。圖/安達產險提供

2023年將進入尾聲，隨之而來的跨年、農曆新年假期，帶動民眾規劃出國欣賞國內外跨年行程的需求。美商安達產物保險提醒，出國旅遊除了住宿、機票、行程要提早準備外，也要記得投保旅行平安險，才能玩得盡興又安心。

由於各國醫療費用不同，非當地居民在旅途期間倘若遭受事故需要就醫 ，醫療費用可能會非常昂貴；美商安達產險旅平險，為目前全台極少數提供法定傳染病例如Covid-19、登革熱等保障給付的保險公司，提供旅客旅行期間的各式保障。

美商安達產險提醒，針對國內旅遊，建議投保旅行平安保險附加意外傷害醫療附約；而針對國外旅遊，則建議再加保海外突發疾病醫療險及旅遊不便險，以保障人身風險或因班機延誤造成額外經濟損失等風險，才能玩得盡興，又能從容因應旅行時不可預知的風險。

美商安達產險表示，「旅行平安險」主要目的為保障旅行中遭遇意外事故造成的人身損害，而「旅行不便險」是針對「旅客旅行中發生影響旅途的突發狀況」，像是：班機取消、班機改降、旅程更改、行李延誤、行李損失等、信用卡盜刷、物品遭受竊盜、劫機、行程遭受意外、天災、罷工等影響更改或取消等所造成的額外食宿、交通等相關費用進行理賠。

以美商安達產險的旅行平安險為例，根據不同保額分為下列四種方案，提供民眾更多彈性選擇；1基本型，身故保險金或喪葬費用保險金、失能保險金最高300萬；2安心型，身故保險金或喪葬費用保險金、失能保險金最高500萬；3加值型，身故保險金或喪葬費用保險金、失能保險金最高800萬；4尊爵型，身故保險金或喪葬費用保險金、失能保險金最高1,000萬。

以加值型為例，提供搭乘大眾運輸身故及失能保險金、重大燒燙傷、海外突發疾病（含法定傳染病）住院、門診、急診、免費附加價值海外急難援助服務最高5萬美金等保障。

若擔心班機延誤、班機改降、行李延誤等風險，則可選擇加購「旅行不便險」，出發前一小時即可透過網路投保平台進行試算投保，快速又便利，讓旅行保障更全面，提供民眾用少少的保費，也能買到大大的保障。

2024年1月31日前投保美商安達產險旅平險，還有機會抽Dyson吸塵器 、好禮即享券5,000等好禮。

保險金 產險 旅平險

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