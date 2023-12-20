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中壽明年元旦更名凱基人壽 四大面向全新企業價值出發

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
凱基人壽正式更名，由中華開發金控暨凱基人壽董事長黃思國（圖中）親自主持儀式活動 ，宣布2024年是凱基人壽元年，將提供客戶全方位整合金融解決方案。圖/中國人壽提供
凱基人壽正式更名，由中華開發金控暨凱基人壽董事長黃思國（圖中）親自主持儀式活動 ，宣布2024年是凱基人壽元年，將提供客戶全方位整合金融解決方案。圖/中國人壽提供

中國人壽（2883）將於2024年1月1日正式更名為凱基人壽，特別選在20日舉行「凱基人壽更名儀式」，由中華開發金控暨凱基人壽董事長黃思國親自主持，發表凱基人壽「致力於您的幸福人生」全新企業價值主張，介紹全新專屬吉祥物「凱基阿福」登場。

黃思國表示，2024年是凱基人壽元年，客戶保單的權利與義務皆維持不變。凱基人壽未來將持續深化保障提升、品牌重塑、服務昇華及社會參與等四大面向，進一步打造全方位的整合型金融解決方案，提供客戶多元且一站式的綜合金融產品與服務，積極實踐企業價值主張。

中國人壽成立已逾60年，目前有近400萬名保戶，資產近新台幣2.5兆元，成績亮眼。黃思國指出，壽險業陪伴客戶走過生老病死，貫穿生命各個周期，在客戶需要時，能提供保障及安全感。凱基人壽將以「致力於您的幸福人生」做為企業價值主張，並透過四大面向的深化，將啟動相關變革和創新，希望陪伴客戶追求成就每一階段的幸福人生。

在保障提升方面，凱基人壽從滿足客戶的保障、增值、享退、傳承等不同階段需求出發，運用大數據、線上預約的諮詢式顧問服務，提供客戶完整保障建議，以及最適合的解決方案，未來將推出全新商品，協助客戶進行個人化的完整保障規劃。

除了鮮明一致的品牌識別外，配合更名，凱基人壽推出全新的專屬吉祥物「凱基阿福」，凱基阿福是隻柴犬，諧音「財」，名字更有福氣的含意。「凱基阿福」的誕生就是要為客戶帶來財富及福氣，阿福忠誠可靠的特質，將陪伴客戶共創幸福人生。

凱基人壽長期致力數位創新，數位賦能業務部隊，推出多元創新的數位工具及服務平台，帶來一站式的便利體驗；持續優化內部服務流程，積極與各產業進行跨域合作，從客戶的生活場景、健康管理等需求布局生態圈，提升服務價值，放大客戶的幸福人生。

也將秉持「公平同理，待客如己」初衷，持續推動普惠金融、弱勢關懷 、高齡友善等作為，連續五年獲主管機關評選為「公平待客原則評核」績優業者。並持續推動多元共融，以永續概念投入地方創生，串聯全台同仁及保戶參與志工活動，並將推展偏鄉地區實習計畫，共創地方創生新風貌。

凱基 阿福

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