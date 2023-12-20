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甘肅強震災損嚴重！地震基金提醒：記得勾選續保約定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
中國大陸西北部甘肅省積石山縣18日深夜發生大地震，救援人員在房屋中搜尋倖存者。目前救援已基本結束。圖／法新社
中國大陸西北部甘肅省積石山縣18日深夜發生大地震，救援人員在房屋中搜尋倖存者。目前救援已基本結束。圖／法新社

台灣時間12月18日23時59分，中國甘肅發生震源深度僅10公里之強烈地震，地震為芮氏規模6.2，至今已有逾百人罹難。本次地震為逆斷層活動結果，不僅造成多處房屋倒塌及基礎設施的損壞，至今仍餘震不斷。住宅地震保險基金呼籲，台灣處於環太平洋地震帶，民眾可投保住宅地震基本保險，提高自身保障，並記得於投保時勾選「續保約定」條款，確保保障不中斷。

回想起民國88年，台灣因921大地震造成房屋全倒、半倒十多萬戶，導致災民流離失所、補助金不足支應生活費用等問題，因此政府將住宅地震基本保險列為『災害重建計畫工作綱領』之重要措施之一。作為「災防型保險」，以民眾負擔的起保費，不考慮個別風險對價並簡化理賠手續，採「全損」理賠基礎並有「臨時住宿費用」之給付，期以最短時間快速賠付，以達到救急救難目的。

住宅地震保險基金指出，截至今年11月30日止，住宅地震險全國累積責任額為新台幣5兆8509億2126萬7944元，有效保單件數為349萬8091件，全國平均投保率為37.78%。

住宅地震保險基金提醒，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，為使民眾迅速獲得基本的地震險保障，住宅地震保險基金呼籲民眾可投保住宅地震基本保險，以減輕地震災情造成之財物損失，並記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。

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