獨董轉一般董事須空窗期 台中銀副董、新光銀董事辭任
擔任獨立董事僅一屆後轉任一般董事，金管會要求須經一段空窗期。據悉，台中銀（2812）副董事長施建安請辭法人代表與副董，即是因施建安原本為台中銀獨董，另外，新光金子公司新光銀行董事陳允進於月前請辭，也與此有關，因陳允進在今年新光銀董事會換屆前，即是擔任新光銀行獨董。
金融業者指出，長期擔任獨立董事後，依規定就不能轉任公司的一般董事，但是如果只擔任過一屆獨董，再轉任一般董事，相關規定原本並不是那麼清晰。不過，現在金管會對於獨董轉任一般董事，態度較明確，即須有空窗期，不能上一屆擔任獨董，這一屆就轉任一般董事，也因此像施建安、陳允進兩人都是上一屆的台中銀、新光銀獨立董事，今年換屆改擔任一般董事，因為中間少了空窗期，因此兩人均辭任現職。
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