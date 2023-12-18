打造運動健康企業 永豐金證券桌球隊證券盃雙冠軍

永豐金證券重視員工業務發展與身心健康，鼓勵組建社團養成運動好習慣，歷史悠久實力卓越的桌球隊，今年在第36屆證券盃桌球錦標賽再度打出好成績，喜愛運動的總經理張李章隆領軍30人隊伍，從賽前訓練到上場競技，以球會友，爭取榮譽，在強敵環伺中，一舉拿下男女子組雙料冠軍。

永豐金證券表示，證券業是高度壓力與競爭的行業，運動是紓壓健身的良方，桌球社是長期受同仁喜愛的優質社團，歷年來積極參與證券盃賽事，在本屆賽事中成績耀眼，團體賽囊括女子組冠軍、男子乙組冠軍及男子甲組殿軍；首長組則由張李章隆與通路事業處處長蕭景良副總經理搭檔榮獲亞軍；個人賽部分則獲得女子青年組亞軍及45歲組雙打亞軍、季軍及40歲男子亞軍。

今年度永豐金證券展現強大氣勢積極培養新血備戰，男子組報名甲乙組各一隊，公司編列練習預算進行選手密集訓練，包括每週四代表隊專屬訓練時段、周五在板橋捷運站異地練習。訓練過程中，邀請不同對手與隊員進行單打與雙打的練習，讓大家適應不同場地與對手，練技術，也練體力、耐力及適應力。為了參加首長賽能有好表現，張李章隆除了更換新球拍及新球皮外，在百忙之中還與蕭景良抽空和代表隊一起揮汗練習。

永豐金證券表示，桌球隊展現永豐金證券員工在任何高強度競爭環境下都能堅持發揮團隊戰力的毅力與決心。面對金融市場的瞬息萬變及高度競爭，鼓勵員工以運動紓壓，社團讓同仁可以利用工作之餘一起運動，在歡笑與汗水中找到健康也培養出團隊合作的良好企業文化，目前已成立的社團包括桌球、羽球、保齡球、高爾夫等，永豐金證券並定期舉辦各項球類競技比賽。 永豐金證券總經理張李章隆（左）與通路事業處處長蕭景良搭檔參加證券盃首長賽，打出好默契。(永豐金證券/提供) 圖文：永豐金證券桌球隊30人參賽，從賽前訓練、上場競技、場邊加油應援，團隊士氣高昂。(永豐金證券/提供)。 打造運動健康企業，永豐金證券桌球隊在2023年第36屆證券盃桌球錦標賽拿下雙料。(永豐金證券/提供)。

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