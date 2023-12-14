快訊

國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

南韓「2023年度演員」排行出爐！ 冠軍演技實至名歸

第二屆永續金融先行者聯盟啟動 玉山輪值主席新成員兆豐入列

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
第二屆永續金融先行者聯盟由玉山銀行輪值擔任主席，並新增成員兆豐金控。記者仝澤蓉／攝影
第二屆永續金融先行者聯盟由玉山銀行輪值擔任主席，並新增成員兆豐金控。記者仝澤蓉／攝影

由金管會號召成立的永續金融先行者聯盟，14日舉辦第二屆啟動儀式，由玉山金控（2884）擔任第二屆聯盟主席，並宣布、承諾在「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資與議合」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大議題採取更積極作為。

啟動儀式由金管會主委黃天牧親自出席指導，並宣布第二屆先行者聯盟成員除了元大（2885）、中信、玉山、第一（2706）、國泰（2882）五家金控外，新增兆豐金控（2886）為第六家新成員。

為實現台灣在2050年淨零排放目標，永續金融先行者聯盟扮演重要推手，第二屆起除新增聯盟成員外，更加深各承諾事項的推動。在綠色採購面向納入「循環採購」概念，提升資源使用效率，減少廢棄物；在資訊揭露面，承諾於2025年底前揭露範疇一、二、三之減碳目標、策略及具體行動計畫。

在投融資與議合、國際接軌面，鑒於國際越來越關注自然相關財務風險及生物多樣性喪失等議題，聯盟將率先與國際接軌，參考「自然相關財務揭露(TNFD)」於2025年底前針對適用赤道原則專案融資對象，辨識其自然相關財務風險；在協助與推廣面，為培育永續金融人才，將對員工進行淨零轉型相關知識培訓及測驗。聯盟將每季召開會議凝聚共識及檢視目標進度。

聯盟輪值主席玉山金控總經理陳茂欽表示，金管會及金融總會建置「金融業淨零推動工作平臺」，由先行者聯盟成員、聯徵中心、證基會擔任各工作群召集人，依功能別設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣工作群，第二屆新增「跨部門諮詢」工作群，由兆豐金控擔任召集人，主要負責蒐集業者意見，定期溝通討論永續金融相關實務，透過各工作群不定期召開會議及共同合作，整合金融各界的資源，以合作取代競爭，協助臺灣金融產業邁向淨零。

玉山金控擔任淨零推動工作平臺政策與指引組召集人，今年已完成修訂適用於整體金融業之「財務碳排放(範疇三)計算指引」及「減碳目標設定與策略規劃指引」，另也協助銀行公會召集完成修訂「銀行業投融資組合財務碳排放實務手冊」，為金融業在淨零轉型的道路上建立重要的基礎工程。

永續金融先行者聯盟將持續帶動同業夥伴，以合作代替競爭，匯聚共同的智慧與力量，讓先行者成為金融業的淨零標竿，更讓金融業成為其他產業的永續標竿。

玉山金控 兆豐金控 金融業

延伸閱讀

5,000戶中小ESG 新人 合庫引領議合減碳

金管會引入「問責制度」強化監理 參考歐美制度

經濟日報社論／台灣需要更有效減碳的政策

玉山銀挺青棒 助選手圓夢

相關新聞

新台幣強升1.96角 收31.33元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.33元，強升1.96角，成交金額14.19億美元

台塑擬發行150億元公司債 每張面額100萬元

台塑（1301）今（14）日董事會決議發行113年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過150億元，每張面額100萬元，...

中華信評：全球科技需求支撐 台灣2024年經濟成長3％

中華信評今（14）日公布「2024年台灣信用展望：科技需求將決定復甦的速度」報告，台灣經濟成長將重回正軌，在科技業活動的...

總統大選前後一個月 布局永續高息中小 ETF 掌握爆發力

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，國內總統大選即將逼近，就歷史經驗來看，台股在選舉前後一個月普...

中菲電腦攜手台灣微軟 提升金融業上雲服務競爭力

金融三業資料上雲法規已在今年 8 月大鬆綁，包含銀行業、證期投信業與保險業，可將非核心系統、非敏感性資料放置於公有雲端服...

近一年台股基金重獲青睞 統一投信規模增胖262.65億居冠

近1年台股行情熱絡，推動全體投信台股基金規模增加1,217.11億至4,293.39億，增幅近4成，基金規模成長來自於績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。