東陽11月稅前淨利2.83億 成長翻2倍
汽車零組件大廠東陽（1319）利多加持，不怕匯兌損失，2023年11月自結合併稅前淨利2.83億元 ，即使11月匯兌損失1.74億元，仍較去年同期成長超過2倍。若排除兩期匯兌，則創史上單月最賺紀錄。
東陽前十一月自結累計合併稅前盈餘為35.02億元，較去年同期成長39%，累計稅前EPS 5.82元，再創新高紀錄。若排除兩期匯兌，也是賺贏歷年全年。
第四季是汽車零組件傳統旺季，尤其是北美市場又有保險公司效益加持，市場訂單持續增溫，東陽持續整理整頓，生產高品質產品，加速出貨排程，滿足客戶旺季需求。
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