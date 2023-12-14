道瓊永續指數 開發金連4年入選

二○二三年道瓊永續指數（ＤＪＳＩ）公布，中華開發金控不但連續四年入選道瓊永續指數成分股，第四年列入道瓊世界指數（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）雙指數，更在本次評比中的兩項評選項目中獲得滿分。

開發金控表示，其中環境面向表現名列全台第一、全球第二，總體分數於所屬的保險產業類中名列全台第二、全球第三；另本次評比中，開發金在「透明報導」、「客戶關係管理」等兩大評比項目取得滿分，「氣候策略」項目取得九十九分的高分，其中環境面向更領先同業，獲得全台第一的卓越表現。

開發金控總經理龐德明說，開發金致力實踐二○四五年全資產組合淨零碳排，結合五大永續發展策略，逐步朝向國際化的永續領導金融機構邁進。

尤其本次評比獲得第一的環境面向，開發金控從自身營運做起，預計二○二四年達成總部大樓碳中和，並自二○二二年起，每年採購五百萬度綠電，逐步提高綠電使用率，第二階段綠電規畫已於今年完成，逐步降低企業自身營運對環境的衝擊。

截至二○二三年第三季，開發金控旗下的中國人壽國外綠色債券及永續債券投資金額達三三六億元；凱基銀行推出綠色存款餘額已逾六億元；凱基證券ＥＳＧ及環保綠能相關承銷及股權籌資金額達九○五億元，更較同期成長百分之廿九；中華開發資本在綠能相關投資金額達廿八億元，較去年底成長百分之七點二。

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