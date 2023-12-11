海外債券投資夯 永豐金證「大戶豐 App」新增32檔標的

把握債券投資熱，永豐金證券「大戶豐APP」即日起新增32檔海外債券標的，累計提供BBB投資等級優質海外債券達132檔。投資人可運用「大戶豐APP」四大債券篩選功能，輕鬆挑選出適合商品，最低投資門檻只要2,000美元，一站式就能解決從選債到下單的理財需求。

永豐金證券指出，聯準會利率點陣圖顯示，預期明年利率將有降息空間，由今年預估利率的5.625%降至5.125%，市場普遍預期升息即將進入尾聲，導致今年海外債券買氣再起。依據券商公會統計，截至10月底，海外債券交易量達5,337億元，較去年同期3,090億元，大幅成長2,247億元，年增72.7%。「大戶豐APP」今年下半年推出小額債功能以來受投資人肯定，APP下載數已逼近9萬次，海外債電子交易金額也順勢突破億元關卡。

為滿足投資人海外債券多元需求，大戶豐APP目前上架BBB評等以上高信評債券累計共132檔；永豐金證券表示，在高息環境下，許多知名企業必須用較高的票息來發行新債，讓投資人有較多信評好、票息高的債券可供選擇，本次新上架的32檔商品囊括各大產業巨擘，例如全球市值最大企業APPLE、零售電商領域巨頭AMAZON、全球知名藥廠默克與嬌生、全球資料庫軟體龍頭ORACLE、全球化妝品領導品牌雅詩蘭黛與信用卡公司龍頭VISA，並提供短、中、長天期債券一應俱全，目前債券到期日從1年到38年皆可彈性交易，提供投資人多元債券商品新選擇。

另外，隨著聯準會暫緩升息步調，債券高殖利率更具投資吸引力，加速海外債券投資持續熱燒，永豐金證券鎖定債券領息族群，提供領先全市場的功能與服務，2,000美元起即能小額申購海外債券。除了降低投資門檻，大戶豐APP為了協助客戶輕鬆篩選想要的投資標的，內建四大獨家選債功能，包含熱門債券、排行榜殖利率／漲跌幅、主題選債與最新上架商品總覽。

「熱門債券」提供近30天買入成交量前十名的市場熱門債券，讓投資人一目了然焦點標的；「殖利率排行」目前篩選出的前10名殖利率均在5%以上，其中第一名殖利率突破10% ；「主題選債」功能聚焦長期趨勢看漲的產業，目前提供5G通訊、ESG、醫療保健、與AIOT 四大類別，投資人可以從產業趨勢快速找到適合的標的。

商品推薦