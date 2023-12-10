比小7多！全台房仲逾8600家創新高 他曝「要小心了」

雖然今年前10月全國買賣移轉件數僅24.5萬件，全年估約30萬件，創五年新低量，但內政部資料，截至今年10月底，全台不動產經紀業備查家數達8,675家，比小7還多，受僱不動產經紀人與營業員達6萬8,113人，也創統計以來新高。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，近年全台經紀業擴張速度驚人，但在政府打炒房不鬆手、央行可能持續升息下，未來房市買氣恐持續受到壓抑，接下幾年房市可能都處於「常態性低量」。

這對不斷擴張的經紀業是一大警訊，僧多粥少環境下，景氣稍有變化，就會因市場大餅不夠吃，出現倒店、失業潮。

根據內政部統計，近17年來，全台經紀業備查家數從3,870家成長到8,675家，大增超過4,800家，受僱的業務人員從2.3萬增加到6.8萬人，增加近4.5萬人，增加幅度都超過一倍。

若以2017年房市從谷底復甦來看，近六年，房仲店增加約2,300家，受僱從業人員則增加約2.3萬人，而且從去年開始，交易量雖已委縮，去年從34.8萬件跌至31.8萬，今年預料進一步委縮至30萬棟，但房仲店及從業人員仍在增加。

陳傑鳴表示，數據顯示，現在市場明顯出現競爭者變多，市場大餅變小的狀況，對經紀人員相當不利。以受僱不動產經紀人員平均每年可成交的件數趨勢就可發現，2007年當時每人每年平均可成交17.6件，今年前10月卻僅有3.6件，全年可能僅4.4件左右。

他表示，雖然今年房市拉尾盤，買賣移轉量高於預期，不致跌破30萬棟，然而市場有四大利空，包括「房價已高」、「政府持續打炒房」、「全球QE結束熱錢退潮」與「邁入升息循環，購屋者負擔加重」等，房仲壓力越來越大。

以房價已高來說，全10年來購屋總價大增300-400萬，民眾收入跟不上房價漲幅，今年Q2全國房貸所得比已達9.82倍，創歷史新高，房市未來缺乏支撐力道，若房價續漲，能買得起房的人，恐越來越少。

再以政府持續打炒房來看，政府打炒房不鬆手，無論是房地合一2.0版、平均地權條例修法的預售禁轉售與私法人購屋限制、囤房稅2.0版或央行的限貸令，都使得炒房獲利難度增加，投資客淡出市場，房市交易將缺乏動能。

近年因為肺炎疫情，各國政府為了救市，紛紛QE印鈔，導致股市、房市受惠大漲。而如今疫情趨緩，熱錢退潮下與升息增加購屋者負擔的利空下，房市買氣將不容易提升。

陳傑鳴指出，依照目前的市場環境，不動產經紀業與從業人員正面臨空前的挑戰，未來從業人員想突圍而出，除加強專業與服務，也須善用科技工具或地籍情資做精準開發，主動幫買方配對更超值的物件，才能突破困境。 近17年全國不動產經紀業擴張狀況。資料來源／元宏不動產加值服務平台

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