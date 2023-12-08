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獨／彰銀副總陳彬出任財金公司新總座呼聲高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

泛政府金融機構將再有人事搬風。知情人士指出，台灣票據交易所董事長已確定由財金公司總經理黃昱程出任，而關於財金公司總經理的接替人選，據悉，已確定再向公股金融圈借將，以彰化銀行主掌資訊部門多年的副總經理陳彬出任財金公司總經理呼聲最高。

陳彬目前是彰化銀行的首席副總，同時也是彰化銀行的發言人，除了主掌資訊部門、數位金融等金融科技相關部門多年之外，在推動台灣Pay上面，彰化銀行主要也由陳彬領軍，業務推動積極，各大行庫有目共睹。

公股金融圈指出，如果由陳彬來接任財金公司總經理，以他平日跟財金公司的密切交流，推動台灣Pay的貢獻度，且深入了解該業務的情況下，出任財金公司總經理的職務應該很快就能上手。

票交所的前任董事長曾士元，也是出身央行官員。日前任期屆滿退休之後，央行幾經思考，決定由同樣出身央行官員的財金公司總經理黃昱程來接票交所的董事長，上周也決定向公股金融圈借將財金公司總經理人選，上述的人事案預計在下周正式發布。

陳彬也將是繼純網銀將來銀行總經理許柏林之後，第二位來自公股金融圈轉戰金融科技領域的公股專業經理人。許柏林先前亦為華南銀行掌金融科技業務的副總經理，推動台灣Pay也相當有聲有色。

彰化銀行 金融科技 央行

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