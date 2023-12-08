胡亦嘉多次槓上金管會 「這一罰」衝擊街口海外布局

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
街口支付創辦人胡亦嘉。圖／本報資料照片
街口支付創辦人胡亦嘉。圖／本報資料照片

街口創辦人胡亦嘉先前不服託付寶案遭金管會開罰，向行政法院提起訴訟，近期遭行政法院駁回，對此，胡亦嘉表示「被撤職的紀錄是一輩子的，日本、歐洲監理機關KYC都會看到，所以這個案子不能這樣就算了」，強調會繼續提起訴訟。胡亦嘉說，當初回到台灣就只想創業，做一些金融科技的東西，也沒有想到會受到這麼強的阻力，在金管會多次扼殺國內金融業創意發展下，「國內金融科技發展是0分」。

胡亦嘉表示，自己只做過「一日董事長」，2020年7月接下街口投信董事長後，9月便遭金管會命令解職，而後也因解職紀錄不符合電支董座消極資格，一併丟了街口電支（6038）董事長職位。

胡亦嘉補充，因為留下解職紀錄，街口先前向日本、歐洲拓點布局的計畫，都受該紀錄影響，而在併購或申請金融牌照上受挫，對街口整體布局影響不小，「就算回去電支，這場官司也要打贏」，強調一定要把這個紀錄摘下來。

提及國內金融創新，「國內金融科技發展是0分」，胡亦嘉直言，資本市場中應該是開放讓業者公平競爭，而台灣長期處於官僚體系，再加上過緊的限制，而變成「有關係就是沒關係」的生態。在行政法院替金管會撐腰的情況下，金管會缺乏監管導致權力過大，胡亦嘉說，在金融業都被管死的狀況下，沒人能公平開放的競爭，也不會有所成長。

胡亦嘉 金管會 金融科技

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