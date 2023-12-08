台積熊本廠先商轉 金管會點頭：台銀進福岡設辦事處　

金管會今（8）日宣布，同意臺灣銀行向日本主管機關申請設立福岡代表人辦事處，成為再一家前進九州的台資銀行。臺灣銀行於日本已設有東京分行，該行考量日本為全球主要經濟體，規劃於日本設立福岡代表人辦事處，以掌握當地經濟及科技產業發展動能，拓展該行日本業務發展版圖。

臺灣銀行現已設有紐約、洛杉磯、香港、東京、新加坡、南非、倫敦、上海、廣州、福州與雪梨等11家分行，及孟買、仰光、矽谷、曼谷、法蘭克福、雅加達、胡志明、馬尼拉、吉隆坡與鳳凰城等10家代表人辦事處。

金管會表示，目前本國銀行於日本已設有分支機構者，計有臺灣銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等8家銀行。

因應台海地緣政治風險升溫，各國急需要自己國內產出晶片，護國矽盾台積電海外設廠，分別前進包括美國與日本九州，但美國亞利桑那廠進度延後，台積電（2330）董事長劉德音在今年第二季法說會上，已經承認，同時量產時間將推遲到2025年。

相較美國廠似有水土不服現象，北亞的日本九州熊本廠則是進度穩健，且當地團隊成軍後，將可望衝刺2024年量產，成為台積電因應客戶需求以及地緣政治因素，率先量產的海外新廠。這也成為國銀今年下半年衝刺的海外設廠，不是美國而是日本、特別是日本九州的原因。

台積電日本熊本新廠興建中，看好台積電熊本廠率先商轉，國銀搶進九州設點。台新金已經在10月喊出，獲金管會核准設置福岡出張所，未來將以福岡為基地；中信銀東京之星銀行熊本辦事處將在12月18日開業；加上玉山銀的福岡分行9月開業，國銀正在用腳投票，實際搶進九州踩點。

金控高層看台積電前往當地設廠也相當有信心，玉山金董事長黃男州就說，今年前往日本六次，接受超過10個媒體專訪，第二個問題就是詢問台積電，可看見台積電對日本與九州影響相當大，當地原先預估未來十年光台積電一個廠就可以創造至少4兆日圓的經濟效益，提供萬名就業機會，在台積電第二座廠已經確定，假設一廠、二廠、三廠通通蓋完，黃男州認為，日本半導體業將會重現光芒。

黃男州指出，玉山在2020年就認為日本失落年代已經過，將重現光芒，當時基於福岡距離台灣地理位置最近，九州除了農業還有半導體產業與汽車鋼鐵產業，加上福岡2020年提出要當一個國際金融城市，評估後，認為玉山在日本的第二個分行可以設在九州。

商品推薦