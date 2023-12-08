玉山金赴COP28 為金融業發聲
第廿八屆聯合國氣候峰會（ＣＯＰ２８）正在阿拉伯聯合大公國杜拜進行，繼去年參與ＣＯＰ２７，玉山金控董事長黃男州再次率領玉山永續團隊前往ＣＯＰ２８，第一線實地了解國際最新面對氣候變遷趨勢與淨零解方。玉山金也擔任國內「永續金融先行者聯盟」二○二四年輪值主席，黃男州表示，未來將以合作取代競爭，透過金管會與淨零工作群的分工、分享、合作，帶動台灣整體金融業的淨零轉型進程。
黃男州強調，氣候變遷是跨國、跨產業的共同議題，若企業只是做原本的事情，將難以對抗氣候變遷，需要大家多做一點，超越自己傳統的業務範疇，結合眾人之力，才有機會達成淨零目標。他舉例，玉山銀行在零售金融業務上，從鼓勵顧客綠色消費、綠建築房貸，到全面發行零碳信用卡、打造零碳ＡＴＭ等服務，未來也將串聯大眾交通工具碳排資訊，鼓勵消費者搭乘大眾運輸工具。在企業金融業務上，玉山金已連續三年舉行ＥＳＧ永續倡議行動，與超過一五○家企業進行一對一永續諮詢，並已打造「永續轉型平台」，結合十一家跨產業顧問提供企業實際淨零轉型解方。
此外，這次ＣＯＰ最大周邊會議—世界氣候峰會（ＷＣＳ），黃男州也再次受邀代表台灣金融業以「超越銀行的經營」為題進行專題演說，分享永續如何重塑臺灣的金融市場，以及台灣金融業如何在永續轉型中扮演更關鍵的角色，獲得各國來賓熱烈迴響。
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