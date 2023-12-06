萬事達調查 四成消費者曾被通知個資外洩、75%被盜刷就換銀行

網路購物已成為消費趨勢，但民眾因誤點不明連結，遭遇偽冒交易與盜刷事件卻層出不窮，萬事達卡發布《台灣消費者資訊與交易安全調查》 顯示，近九成受訪民眾信任往來銀行的資安防護，但近七成五的民眾被盜刷就換銀行。

國內消費者普遍已養成透過接收一次性動態密碼OTP(One Time Password)，核對消費金額、交易商戶等交易資訊，來確認本身的交易安全，但是對於交易安全仍心存警惕。

萬事達卡針對消費者對金融機構的信任度調查則顯示，隨著銀行積極布局阻詐措施，調查指出有88.2%民眾認為自身常往來的銀行正積極防堵盜刷、詐欺等偽冒交易，但亦有74.7%民眾表示如果信用卡或簽帳卡被盜刷，就會因此不再使用該家銀行的卡片。此外，AI技術蓬勃發展之下，90.4%民眾認為金融業導入AI防詐技術，將有助於防堵盜刷、詐欺等異常交易。

根據萬事達卡調查，目前有近六成的台灣消費者在網購時習慣使用數位支付如感應式錢包、QR Code錢包、綁卡支付（Card-on-File, COF）等進行付款，僅不到兩成消費者是透過輸入卡號進行消費。其中最主要的原因是「認為手動輸入卡號有資安疑慮」、「選擇其他支付方式有額外優惠方案」以及「認為輸入卡號、卡片到期日與安全碼等付款資訊很不方便」。

調查顯示，40.4%民眾都曾收過商家、企業通知個資可能遭到外洩，22.3%消費者則在後續實際接到詐欺電話、簡訊或電子郵件。民眾也普遍認為「電商購物平台」、「拍賣網」與「線上遊戲平台」會是資訊外洩風險較高的商家類別。

為降低消費者卡號外洩的風險，萬事達卡透過安全綁卡支付解決方案（Secure Card on File），將消費者輸入於商戶的付款資訊虛擬代碼化，該代碼化卡號限定在該商戶使用，可有效降低交易資訊外洩風險，讓線上交易環境受到更安全的保護。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，在交易安全議題受到大眾持續關注之下，近八成受訪民眾期待可以使用生物辨識進行交易驗證；同時更有九成以上的台灣民眾，認為金融業應導入AI防詐技術，將有助於防堵盜刷、詐欺等異常交易。

為提升消費者交易安全，萬事達卡持續透過領先全球的金融科技與AI技術，同步從消費者、金融機構、企業等三大面向，提供安全性與便捷性兼具的交易體驗。